Рецепт дня: Мешочки из лаваша с сыром, курицей и грибами

В качестве наполнения чудо-мешочков я взяла копчёную курицу, жареные грибы и сыр. Начинка получилась сочной, прямо-таки идеальной, и отлично дополнила хрустящий и румяный лаваш.
Ингредиенты
Лаваш тонкий - 1 шт. (160 г)
Курица копченая (мясо с окорочка) - 200 г
Грибы шампиньоны - 150 г
Сыр твёрдый - 80 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло подсолнечное - 30 мл
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1 Со шляпок шампиньонов снимите кожицу и нарежьте грибы кусочками среднего размера.
2 Лук почистите и нарежьте маленькими кубиками.
3 В сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте на нём грибы с луком в течение 5 минут на сильном огне. В процессе обжаривания грибы посолите и поперчите.
4 Снимите мясо копчёной курицы с кости, при желании удалите кожу. Нарежьте копчёное куриное мясо небольшими кусочками.
5 Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.
6 Из одного большого тонкого лаваша у меня получилось 3 мешочка. Итак, разрежьте лаваш на квадраты или прямоугольники. Также подготовьте три полоски лаваша из обрезков.
7 Формируем мешочки. Возьмите одну часть лаваша и на её центр выложите немного тёртого сыра.
8 На сыр выложите часть обжаренных с луком грибов.
9 На грибную начинку выложите третью часть копчёного куриного мяса.
10 И сверху выложите ещё немного сыра.
11 Приподнимите края лаваша и соберите их над начинкой. Оберните мешочек сверху полоской лаваша и скрепите зубочисткой, чтобы мешочек держал форму и не распадался.
12 Разогрейте духовку до 180°.
Тем временем оформите ещё два мешочка и выложите их в форму для запекания.
13 Запекайте мешочки из лаваша с начинкой при 180 градусах духовке около 12 минут, до лёгкого подрумянивания лаваша.
Мешочки из лаваша с сыром, курицей и грибами готовы. Подавайте блюдо к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!