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Рецепт дня: Мешочки из лаваша с сыром, курицей и грибами

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Рецепт дня: Мешочки из лаваша с сыром, курицей и грибами
05:13 Сегодня Телеграф

Мешочки из тонкого лаваша с начинкой смотрятся необычно и эффектно.

В качестве наполнения чудо-мешочков я взяла копчёную курицу, жареные грибы и сыр. Начинка получилась сочной, прямо-таки идеальной, и отлично дополнила хрустящий и румяный лаваш.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий - 1 шт. (160 г)

  • Курица копченая (мясо с окорочка) - 200 г

  • Грибы шампиньоны - 150 г

  • Сыр твёрдый - 80 г

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Масло подсолнечное - 30 мл

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Со шляпок шампиньонов снимите кожицу и нарежьте грибы кусочками среднего размера.

2 Лук почистите и нарежьте маленькими кубиками.

3 В сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте на нём грибы с луком в течение 5 минут на сильном огне. В процессе обжаривания грибы посолите и поперчите.

4 Снимите мясо копчёной курицы с кости, при желании удалите кожу. Нарежьте копчёное куриное мясо небольшими кусочками.

5 Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

6 Из одного большого тонкого лаваша у меня получилось 3 мешочка. Итак, разрежьте лаваш на квадраты или прямоугольники. Также подготовьте три полоски лаваша из обрезков.

7 Формируем мешочки. Возьмите одну часть лаваша и на её центр выложите немного тёртого сыра.

8 На сыр выложите часть обжаренных с луком грибов.

9 На грибную начинку выложите третью часть копчёного куриного мяса.

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10 И сверху выложите ещё немного сыра.

11 Приподнимите края лаваша и соберите их над начинкой. Оберните мешочек сверху полоской лаваша и скрепите зубочисткой, чтобы мешочек держал форму и не распадался.

12 Разогрейте духовку до 180°.

Тем временем оформите ещё два мешочка и выложите их в форму для запекания.

13 Запекайте мешочки из лаваша с начинкой при 180 градусах духовке около 12 минут, до лёгкого подрумянивания лаваша.

Мешочки из лаваша с сыром, курицей и грибами готовы. Подавайте блюдо к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Мешочки из лаваша с сыром, Мешочки с начинкой.
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