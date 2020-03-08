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Рецепт дня: Творожный десерт с орехами и финиками

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Рецепт дня: Творожный десерт с орехами и финиками
05:42 Сегодня Телеграф

Несомненно вкусный и полезный десерт!

Нежный десерт, который готовится из мягкого творога с добавлением фиников и рубленого фундука. Если украсить такие творожные конфеты шоколадом, фундуком и листиками мяты, получится вполне праздничное угощение.

Ингредиенты

  • Творог - 200 г

  • Фундук - 10-20 г

  • Финики - 5-6 шт.

  • Сметана - 1 ст. ложка

  • Сахарная пудра - 1 ст. ложка

  • Кокосовая стружка - 1 ст. ложка

  • Кунжут белый - 1/2 ст. ложки

Для украшения (по желанию):

  • Фундук - по количеству конфет

  • Шоколад молочный - по вкусу

  • Сахарная пудра - по вкусу

  • Мята или мелисса - 1 веточка

Приготовление

1 Творог разомните вилкой, добавьте сахарную пудру и сметану. Тщательно перемешайте.

2 Разделочную доску застелите пищевой плёнкой, равномерно посыпьте кокосовой стружкой и кунжутом.

3 Небольшими порциями выложите творожную массу. Столовой ложкой или вилкой разровняйте массу в один слой. У меня получился пласт размером 22х10 см и толщиной около 6-7 мм.

4 Финики освободите от косточек и нарежьте тонкой соломкой. Выложите полоску из фиников, немного отступая от края.

5 Фундук мелко порубите и выложите поверх фиников.

6 Поднимая края плёнки, аккуратно сверните творожный слой в рулет. На 20-30 минут поставьте в холодильник.

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7 Достаньте рулет из холодильника и удалите плёнку. Нарежьте рулет порционными кусочками.

8 Украсьте готовый творожный десерт на свой вкус.

Мы посыпаем десерт сахарной пудрой, полила каждый кусочек десерта растопленным шоколадом, дополнила цельным фундуком, а также листочками мяты.

Творожный десерт с орехами и финиками готов к подаче.

Приятного аппетита!

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