НОЧЬ!Рецепт дня: Курица в крахмальной панировке, с грибным соусом

Интересный рецепт для любителей вкусно поесть!

Жареная курица с грибным соусом - готовится легко, продукты используются простые. Натираем курицу крахмалом - пальчики оближешь от этой вкуснятины!

Ингредиенты

Куриные бёдрышки – 3 шт.

Крахмал – 1,5 ст. ложки

Соль – 1 ч. ложка

Перец чёрный молотый – 1 ч. ложка

Чеснок сушёный – 1 ч. ложка

Масло растительное для жарки – 20 г

Для соуса:

Грибы шампиньоны – 250 г

Лук репчатый – 3 шт.

Сметана – 150 г

Молоко – 100 мл

Соль – 1-2 щепотки

Масло растительное для жарки – 20 г

Приготовление

1 Крахмал смешиваем с солью, сушеным чесноком и перцем. Каждое куриное бедро хорошо натираем смесью. Даём бёдрышкам в крахмальной панировке полежать минут 20.

2 Лук и грибы нарезаем мелкими кубиками.

3 Разогреваем сковороду на среднем огне. В небольшом количестве растительного масла жарим куриные бедра до готовности. В первую очередь жарим со стороны шкурки.

4 Параллельно, на другой сковороде с растительным маслом, обжариваем лук до золотистости.

5 Добавляем к луку грибы. Обжариваем несколько минут, выпариваем лишнюю влагу.

6 Добавляем соль, сметану и молоко. Перемешиваем. Прогреваем грибной соус 2-3 минуты.

7 Готовую курицу выкладываем в грибной соус и даём потушиться ещё минут 5-7. Остатки крахмала на курице отлично загустят соус.

При желании можно подать курицу с любым гарниром.

Отличный обед или ужин! Пробуйте на здоровье!