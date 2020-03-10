НОЧЬ!Рецепт дня: Курица в крахмальной панировке, с грибным соусом

Жареная курица с грибным соусом - готовится легко, продукты используются простые. Натираем курицу крахмалом - пальчики оближешь от этой вкуснятины!
Ингредиенты
Куриные бёдрышки – 3 шт.
Крахмал – 1,5 ст. ложки
Соль – 1 ч. ложка
Перец чёрный молотый – 1 ч. ложка
Чеснок сушёный – 1 ч. ложка
Масло растительное для жарки – 20 г
Для соуса:
Грибы шампиньоны – 250 г
Лук репчатый – 3 шт.
Сметана – 150 г
Молоко – 100 мл
Соль – 1-2 щепотки
Масло растительное для жарки – 20 г
Приготовление
1 Крахмал смешиваем с солью, сушеным чесноком и перцем. Каждое куриное бедро хорошо натираем смесью. Даём бёдрышкам в крахмальной панировке полежать минут 20.
2 Лук и грибы нарезаем мелкими кубиками.
3 Разогреваем сковороду на среднем огне. В небольшом количестве растительного масла жарим куриные бедра до готовности. В первую очередь жарим со стороны шкурки.
4 Параллельно, на другой сковороде с растительным маслом, обжариваем лук до золотистости.
5 Добавляем к луку грибы. Обжариваем несколько минут, выпариваем лишнюю влагу.
6 Добавляем соль, сметану и молоко. Перемешиваем. Прогреваем грибной соус 2-3 минуты.
7 Готовую курицу выкладываем в грибной соус и даём потушиться ещё минут 5-7. Остатки крахмала на курице отлично загустят соус.
При желании можно подать курицу с любым гарниром.
Отличный обед или ужин! Пробуйте на здоровье!