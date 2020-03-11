Скачать
Среда, 11.03.2020
Кабмин примет необходимые решения в связи распространением коронавируса
Кабмин примет необходимые решения в связи распространением коронавируса
"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Украина пока не будет останавливать чемпионат
Украина пока не будет останавливать чемпионат
Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест

Рецепт дня: Постный свекольный салат с шампиньонами

Смотрите фото (6)
Рецепт дня: Постный свекольный салат с шампиньонами
03:30 Сегодня Телеграф

Соблюдение поста требует не только отличной выдержки и крепкой силы воли, но и разнообразия в меню.

В один из дней, например, можно приготовить постный салат с грибами. Он получается весьма сытным. Это благодаря наличию сразу нескольких овощей. А шампиньоны заменят собой мясной белок, который также очень важен для тела человека.

Ингредиенты

  • Свёкла - 3 шт. (400 г)

  • Шампиньоны - 200 г

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Зелень свежая - по вкусу

Для заправки:

  • Масло растительное - 2-3 ст. ложки

  • Уксус 9% - 1 ч. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Сахар - 0,5-1 ч. ложка

Приготовление

1 Свёклу вымыть и наколоть вилкой.

2 Грибы вымыть, нарезать пластинками.

3 Поместить подготовленные продукты в жаростойкую посуду.

4 Поставить подготовленные продукты в микроволновку. Включить режим для запекания картофеля.

5 Грибы вынуть через 7-10 минут.

Рецепт дня: Мешочки из лаваша с сыром, курицей и грибами

6 Свеклу после выключения режима оставить в микровоновке ещё на 5 минут. (Свёклу и грибы можно запечь в духовке при 180 градусах. Свёклу вымыть, завернуть в фольгу и запекать 40-50 минут. Грибы запекать в духовке вместе со свёклой 15-20 минут.) Свёклу остудить, очистить и нарезать соломкой или пластинками.

7 Лук очистить, вымыть и нарезать тонкими полукольцами.

8 Свёклу выложить в салатник. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сахар.

9 Добавить шампиньоны и лук. Полить растительным маслом.

Всё хорошо перемешать.

Постный салат из свёклы с грибами готов! При подаче посыпать свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Постные блюда, Великий пост 2020, Пост 2020, Постный свекольный салат с шампиньонами, Вкусные салаты на пост, Постные салаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
03 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
04 Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают
05 Законопроект об общенациональном референдуме: Разумков ожидает рассмотрения "в кратчайшие сроки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Рецепт дня: Постный свекольный салат с шампиньонами
Рецепт дня: Постный свекольный салат с шампиньонами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь