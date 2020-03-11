Рецепт дня: Постный свекольный салат с шампиньонами

В один из дней, например, можно приготовить постный салат с грибами. Он получается весьма сытным. Это благодаря наличию сразу нескольких овощей. А шампиньоны заменят собой мясной белок, который также очень важен для тела человека.
Ингредиенты
Свёкла - 3 шт. (400 г)
Шампиньоны - 200 г
Лук репчатый - 1 шт.
Зелень свежая - по вкусу
Для заправки:
Масло растительное - 2-3 ст. ложки
Уксус 9% - 1 ч. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Сахар - 0,5-1 ч. ложка
Приготовление
1 Свёклу вымыть и наколоть вилкой.
2 Грибы вымыть, нарезать пластинками.
3 Поместить подготовленные продукты в жаростойкую посуду.
4 Поставить подготовленные продукты в микроволновку. Включить режим для запекания картофеля.
5 Грибы вынуть через 7-10 минут.
6 Свеклу после выключения режима оставить в микровоновке ещё на 5 минут. (Свёклу и грибы можно запечь в духовке при 180 градусах. Свёклу вымыть, завернуть в фольгу и запекать 40-50 минут. Грибы запекать в духовке вместе со свёклой 15-20 минут.) Свёклу остудить, очистить и нарезать соломкой или пластинками.
7 Лук очистить, вымыть и нарезать тонкими полукольцами.
8 Свёклу выложить в салатник. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сахар.
9 Добавить шампиньоны и лук. Полить растительным маслом.
Всё хорошо перемешать.
Постный салат из свёклы с грибами готов! При подаче посыпать свежей зеленью.
Приятного аппетита!