Рецепт дня: Постный свекольный салат с шампиньонами

Соблюдение поста требует не только отличной выдержки и крепкой силы воли, но и разнообразия в меню.

В один из дней, например, можно приготовить постный салат с грибами. Он получается весьма сытным. Это благодаря наличию сразу нескольких овощей. А шампиньоны заменят собой мясной белок, который также очень важен для тела человека.

Ингредиенты

Свёкла - 3 шт. (400 г)

Шампиньоны - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Зелень свежая - по вкусу

Для заправки:

Масло растительное - 2-3 ст. ложки

Уксус 9% - 1 ч. ложка

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Сахар - 0,5-1 ч. ложка

Приготовление

1 Свёклу вымыть и наколоть вилкой.

2 Грибы вымыть, нарезать пластинками.

3 Поместить подготовленные продукты в жаростойкую посуду.

4 Поставить подготовленные продукты в микроволновку. Включить режим для запекания картофеля.

5 Грибы вынуть через 7-10 минут.

6 Свеклу после выключения режима оставить в микровоновке ещё на 5 минут. (Свёклу и грибы можно запечь в духовке при 180 градусах. Свёклу вымыть, завернуть в фольгу и запекать 40-50 минут. Грибы запекать в духовке вместе со свёклой 15-20 минут.) Свёклу остудить, очистить и нарезать соломкой или пластинками.

7 Лук очистить, вымыть и нарезать тонкими полукольцами.

8 Свёклу выложить в салатник. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сахар.

9 Добавить шампиньоны и лук. Полить растительным маслом.

Всё хорошо перемешать.

Постный салат из свёклы с грибами готов! При подаче посыпать свежей зеленью.

Приятного аппетита!