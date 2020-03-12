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Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром

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Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром
03:55 Сегодня Телеграф

Скумбрия - очень полезная и в то же время недорогая рыба.

Скумбрия, запечённая с горчицей, орехами и сыром достойна праздничного стола, ведь готовится блюдо совсем недолго, а вкус у него яркий и невероятно приятный. Мякоть рыбы, приготовленной по этому рецепту, просто тает во рту!

Ингредиенты

  • Cкумбрия - 2 шт. (1 кг)

  • Сыр - 50 г

  • Орехи грецкие - 30 г

  • Горчица зернистая - 2 ч. ложки

  • Сок лимонный - 1 ч. ложка

  • Майонез - 2 ст. ложки

  • Масло растительное - 1 ч. ложка

  • Соль - 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 У рыбы отрежьте головы и хвосты. Надрежьте брюшко и выньте кишки, затем разрежьте рыбу дальше по спинке и освободите от хребта и костей. Тщательно протрите рыбу бумажными полотенцами, удалив тёмную слизь. В противном случае готовое блюдо будет горчить.

2 Филе скумбрии сбрызните лимонным соком и посолите по вкусу.

3 Смажьте филе зернистой горчицей.

4 Грецкие орехи нарежьте крупными кусочками и присыпьте ими рыбу.

5 Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Равномерно распределите сыр по все поверхности филе.

6 Аккуратно накройте одну половинку филе другой, чтобы вся начинка осталась внутри.

7 Кулинарной нитью или обычной ниткой скрепите половинки филе.

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8 Включите духовку для разогрева до 200 градусов. Противень или форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите рыбу.

9 Запекайте рыбу духовке 20-25 минут, до золотистой корочки.

10 Затем достаньте форму из духовки и смажьте скумбрию майонезом или по желанию нанесите рисунок.

11 Запекайте скумбрию с орехами в духовом шкафу ещё 5-7 минут.

12 Готовую скумбрию достаньте из духовки, слегка охладите и аккуратно снимите нитку.

Выложите рыбу в красивое блюдо и украсьте ее свежей зеленью укропа. Скумбрия, запечённая с горчицей, орехами и сыром, готова к подаче.

Ароматная сочная рыба, мягкий сыр и хрустящие орехи внутри - это очень вкусно!

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