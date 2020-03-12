Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром

Скумбрия, запечённая с горчицей, орехами и сыром достойна праздничного стола, ведь готовится блюдо совсем недолго, а вкус у него яркий и невероятно приятный. Мякоть рыбы, приготовленной по этому рецепту, просто тает во рту!
Ингредиенты
Cкумбрия - 2 шт. (1 кг)
Сыр - 50 г
Орехи грецкие - 30 г
Горчица зернистая - 2 ч. ложки
Сок лимонный - 1 ч. ложка
Майонез - 2 ст. ложки
Масло растительное - 1 ч. ложка
Соль - 0,5 ч. ложки
Приготовление
1 У рыбы отрежьте головы и хвосты. Надрежьте брюшко и выньте кишки, затем разрежьте рыбу дальше по спинке и освободите от хребта и костей. Тщательно протрите рыбу бумажными полотенцами, удалив тёмную слизь. В противном случае готовое блюдо будет горчить.
2 Филе скумбрии сбрызните лимонным соком и посолите по вкусу.
3 Смажьте филе зернистой горчицей.
4 Грецкие орехи нарежьте крупными кусочками и присыпьте ими рыбу.
5 Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Равномерно распределите сыр по все поверхности филе.
6 Аккуратно накройте одну половинку филе другой, чтобы вся начинка осталась внутри.
7 Кулинарной нитью или обычной ниткой скрепите половинки филе.
8 Включите духовку для разогрева до 200 градусов. Противень или форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите рыбу.
9 Запекайте рыбу духовке 20-25 минут, до золотистой корочки.
10 Затем достаньте форму из духовки и смажьте скумбрию майонезом или по желанию нанесите рисунок.
11 Запекайте скумбрию с орехами в духовом шкафу ещё 5-7 минут.
12 Готовую скумбрию достаньте из духовки, слегка охладите и аккуратно снимите нитку.
Выложите рыбу в красивое блюдо и украсьте ее свежей зеленью укропа. Скумбрия, запечённая с горчицей, орехами и сыром, готова к подаче.
Ароматная сочная рыба, мягкий сыр и хрустящие орехи внутри - это очень вкусно!