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Пятница, 13.03.2020
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Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе
Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе

Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе

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Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе
04:33 Сегодня Телеграф

Приготовьте свинину в сметанном соусе по этому рецепту.

Сначала обжарьте свинину на сильном огне, чтобы запечатать все мясные соки внутри. Затем добавьте к мясу обжаренные овощи и сметанный соус и потушите. Получится сочное, нежное и ароматное мясо и насыщенный соус.

Ингредиенты

  • Свинина (филе) - 500 г

  • Морковь - 70 г

  • Лук репчатый - 60 г

  • Сметана - 150 г

  • Вода - 100 мл

  • Мука - 30 г (2 ст. ложки без горки)

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки

Приготовление

1 Свинину вымойте, обсушите и нарежьте средними кусочками. Выложите мясо в миску.

2 В миску с мясом всыпьте муку и перемешайте, чтобы все кусочки были равномерно покрыты.

3 Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. В сковороду налейте масло и выложите нарезанный лук.

4 Морковь очистите и натрите на мелкой или крупной тёрке.

5 Добавьте морковь к луку. Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая. Уберите овощи со сковороды в миску и накройте крышкой.

6 Верните сковороду на огонь и в оставшееся от жарки овощей масло выложите кусочки свинины в муке.

7 Сделайте огонь максимальным и обжаривайте мясо, перемешивая, в течение 7 минут.

8 Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимального уровня и готовьте свинину ещё 10 минут. За это время перемешайте мясо два раза.

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9 Добавьте в сковороду с мясом обжаренные овощи, перемешайте и обжаривайте в течение 3 минут на среднем огне.

10 В миску влейте воду, добавьте сметану, поперчите и перемешайте всё до однородности.

11 Влейте сметанный соус в сковороду со свининой и овощами, перемешайте.

12 Закройте крышкой и готовьте свинину в сметанном соусе на минимальном огне в течение 20 минут. Затем посолите по вкусу. Снова закройте сковороду крышкой и оставьте на 15 минут. Соус должен немного загустеть. Если он покажется жидким, то содержимое сковороды можно подержать без крышки на огне ещё пару минут.

13 Свинина, тушенная в сметанном соусе, готова. Подавайте к столу сразу, с любым гарниром.

Приятного аппетита!

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Свинина, Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Блюда со свининой.
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