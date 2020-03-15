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Рецепт дня: Овсяноблин с бананом
Рецепт дня: Овсяноблин с бананом

Рецепт дня: Овсяноблин с бананом

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Рецепт дня: Овсяноблин с бананом
04:59 Сегодня Телеграф

Идеально сытный завтрак, который можно приготовить всего за 10-15 минут и без единого грамма сахара, - овсяноблин с бананом.

Предельно простой в приготовлении блинчик с начинкой из кружочков банана - это вкусно, питательно, а главное быстро. Отличное начало дня!

Ингредиенты

  • Банан (крупный) - 1 шт.

  • Хлопья овсяные (быстрого приготовления) - 4 ст. ложки

  • Молоко (или кефир) - 60 мл

  • Яйцо - 1 шт.

  • Соль - щепотка

  • Масло растительное (для жарки) - 1 ч. ложка

Для украшения (по желанию):

  • Мята - 1 веточка

Приготовление

1 Банан лучше всего выбирать спелый, с тёмными крапинками на кожуре (чем более спелый банан - тем он слаще). Чтобы консистенция теста была более однородной, я использовала мелкие овсяные хлопья без добавок, но по желанию можно использовать крупные овсяные хлопья и порубить их ножом.

2 Соедините в глубокой миске молоко, яйцо, овсяные хлопья и щепотку соли.

3 Перемешайте и оставьте примерно на 5-6 минут, чтобы овсяные хлопья набухли.

4 Снимите кожуру с банана и разрежьте пополам. Половину банана нарежьте ломтиками толщиной примерно полсантиметра. Вторую половину разомните вилкой в кашицу.

5 Банановую кашицу добавьте в миску к овсянке, молоку и яйцу. Перемешайте до однородности.

6 В сковороде разогрейте растительное масло. Вылейте овсяное тесто в сковороду и распределите с помощью ложки (или вилки). Жарьте блинчик на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

7 Степень румяности блинчика можно варьировать по своему вкусу. Если хотите не слишком зажаренный - немного уменьшите время жарки.

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8 Снимите готовый овсяноблин на тарелку. Выложите на половинку блина кружочки бананов.

9 Накройте начинку второй половиной овсяноблина. По желанию, украсьте готовый блинчик листиками мяты.

Быстрый и полезный завтрак на основе овсянки и бананов готов.

По желанию, овсяноблин можно полить мёдом или вареньем и дополнить чашкой ароматного чая или кофе. Такой сытный завтрак прекрасно утоляет голод и надолго обеспечивает энергией.

Приятного аппетита и хорошего дня!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Овсяноблин с бананом, Блины с начинкой, Вкусные овсяноблины с бананом, Овсяноблины.
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