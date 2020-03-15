Рецепт дня: Овсяноблин с бананом

Предельно простой в приготовлении блинчик с начинкой из кружочков банана - это вкусно, питательно, а главное быстро. Отличное начало дня!
Ингредиенты
Банан (крупный) - 1 шт.
Хлопья овсяные (быстрого приготовления) - 4 ст. ложки
Молоко (или кефир) - 60 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - щепотка
Масло растительное (для жарки) - 1 ч. ложка
Для украшения (по желанию):
Приготовление
1 Банан лучше всего выбирать спелый, с тёмными крапинками на кожуре (чем более спелый банан - тем он слаще). Чтобы консистенция теста была более однородной, я использовала мелкие овсяные хлопья без добавок, но по желанию можно использовать крупные овсяные хлопья и порубить их ножом.
2 Соедините в глубокой миске молоко, яйцо, овсяные хлопья и щепотку соли.
3 Перемешайте и оставьте примерно на 5-6 минут, чтобы овсяные хлопья набухли.
4 Снимите кожуру с банана и разрежьте пополам. Половину банана нарежьте ломтиками толщиной примерно полсантиметра. Вторую половину разомните вилкой в кашицу.
5 Банановую кашицу добавьте в миску к овсянке, молоку и яйцу. Перемешайте до однородности.
6 В сковороде разогрейте растительное масло. Вылейте овсяное тесто в сковороду и распределите с помощью ложки (или вилки). Жарьте блинчик на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
7 Степень румяности блинчика можно варьировать по своему вкусу. Если хотите не слишком зажаренный - немного уменьшите время жарки.
8 Снимите готовый овсяноблин на тарелку. Выложите на половинку блина кружочки бананов.
9 Накройте начинку второй половиной овсяноблина. По желанию, украсьте готовый блинчик листиками мяты.
Быстрый и полезный завтрак на основе овсянки и бананов готов.
По желанию, овсяноблин можно полить мёдом или вареньем и дополнить чашкой ароматного чая или кофе. Такой сытный завтрак прекрасно утоляет голод и надолго обеспечивает энергией.
Приятного аппетита и хорошего дня!