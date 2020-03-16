Рецепт дня: Торт "Медовик" за 15 минут

Сегодня предлагаем вам простой рецепт торта "Медовик".

Торт получается с ярким медовым вкусом, но в отличие от классического не требует раскатки коржей. "Ленивый" медовик готовится быстро, просто, получается мягким и пропитанным. Тесто замешивается буквально 5 минут, печется тоже очень быстро. Обязательно попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 3 ст. л.

Мёд (жидкий) - 3 ст. л.

Сода пищевая - 1 дес. ложка

Мука - 1,5-2 стакана

Для крема:

Сметана жирностью 24% - 600 г

Сахарная пудра - 0,5 стакана

Приготовление

Как приготовить торт "Медовик" со сметанным кремом:

1. Начнем с приготовления теста. Смешиваем яйца, сахар, жидкий мед до однородного состояния.

2. В просеянную муку добавляем соду. Равномерно перемешиваем - и тесто готово.

3. Выливаем тесто в форму, покрытую пергаментом, и выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

4. Пока печется медовик, готовим сметанный крем: взбиваем сметану и сахарную пудру.

5. Медовый корж для торта немного остудить, и пока теплый - разрезать на 3 части. Промазываем кремом коржи и бока медового торта.

6. Торт "Медовик" со сметанным кремом обсыпаем крошкой. Даем пропитаться хотя бы 2-3 часа! "Ленивый" медовик получается мягким и пропитанным.

Медовый торт со сметанным кремом готов. Приятного чаепития!