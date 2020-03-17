Как приготовить Сладкие чипсы с какао и корицей (Фото)

Любите снэки? Домашние сладкие "чипсы" из лаваша - это полностью натуральный продукт, приготовленный с добавлением корицы и какао-порошка.
Ингредиенты
Лаваш тонкий - 200 г (2 листа размером 35х35 см)
Сахар - 50 г
Какао-порошок - 1 ст.ложка
Корица молотая - 1 ч. ложка
Масло сливочное - 50 г
Соль (мелкого помола) - на кончике ножа
Приготовление
1 Сладкие чипсы из лаваша готовятся очень быстро, поэтому духовку лучше заранее включить разогреваться до температуры 180 градусов.
2 Лаваш разрежьте на кусочки небольшого размера, чтобы потом удобно было их есть. Я нарезала лаваш треугольничками со сторонами примерно 3-5 см.
3 Сливочное масло растопите в кастрюльке на минимальном огне или в микроволновке (1-2 минуты на средней мощности). В отдельной миске соедините корицу, сахар, какао-порошок и соль. Перемешайте до однородности.
4 Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него кусочки нарезанного лаваша. Полейте лаваш растопленным маслом и аккуратно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты маслом. По желанию, лаваш можно полить маслом и перемешать в отдельной миске, а потом тут же выложить на противень - главное, чтобы кусочки не слипались между собой.
5 Частями посыпайте лаваш смесью какао и корицы с сахаром, перемешивая и посыпая снова, чтобы максимально равномерно распределить смесь по кусочкам лаваша.
6 Поставьте подготовленный лаваш в духовку. Периодически доставайте противень из духовки и аккуратно помешивайте лопаткой. Таким образом подсушите кусочки лаваша до ломкого состояния. У меня это заняло около 10-13 минут.
Достаньте готовые сладкие "чипсы" с какао и корицей из духовки, остудите на противне и подавайте к столу.