Как приготовить Сладкие чипсы с какао и корицей (Фото)

Такое незатейливое и бюджетное лакомство удивит и порадует оригинальным вкусом!

Любите снэки? Домашние сладкие "чипсы" из лаваша - это полностью натуральный продукт, приготовленный с добавлением корицы и какао-порошка.

Ингредиенты

Лаваш тонкий - 200 г (2 листа размером 35х35 см)

Сахар - 50 г

Какао-порошок - 1 ст.ложка

Корица молотая - 1 ч. ложка

Масло сливочное - 50 г

Соль (мелкого помола) - на кончике ножа

Приготовление

1 Сладкие чипсы из лаваша готовятся очень быстро, поэтому духовку лучше заранее включить разогреваться до температуры 180 градусов.

2 Лаваш разрежьте на кусочки небольшого размера, чтобы потом удобно было их есть. Я нарезала лаваш треугольничками со сторонами примерно 3-5 см.

3 Сливочное масло растопите в кастрюльке на минимальном огне или в микроволновке (1-2 минуты на средней мощности). В отдельной миске соедините корицу, сахар, какао-порошок и соль. Перемешайте до однородности.

4 Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него кусочки нарезанного лаваша. Полейте лаваш растопленным маслом и аккуратно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты маслом. По желанию, лаваш можно полить маслом и перемешать в отдельной миске, а потом тут же выложить на противень - главное, чтобы кусочки не слипались между собой.

5 Частями посыпайте лаваш смесью какао и корицы с сахаром, перемешивая и посыпая снова, чтобы максимально равномерно распределить смесь по кусочкам лаваша.

6 Поставьте подготовленный лаваш в духовку. Периодически доставайте противень из духовки и аккуратно помешивайте лопаткой. Таким образом подсушите кусочки лаваша до ломкого состояния. У меня это заняло около 10-13 минут.

Достаньте готовые сладкие "чипсы" с какао и корицей из духовки, остудите на противне и подавайте к столу.