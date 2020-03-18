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Как приготовить творожно-тыквенную запеканку с курагой (Фото, Видео)

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Как приготовить творожно-тыквенную запеканку с курагой (Фото, Видео)
03:45 Сегодня Телеграф

Творожные запеканки - одно из популярнейших блюд для завтрака или ужина.

Солнечная творожно-тыквенная запеканка с курагой обладает ярко-выраженным тыквенным вкусом. Поэтому она в первую очередь понравится всем любителям тыквы, а также выручит мамочек, которые находятся в поиске рецептов полезного полдника или перекуса для деток.

Ингредиенты

  • Тыква (свежая или замороженная) – 200 г

  • Творог – 200 г

  • Курага – 6 шт.

  • Морковь (среднего размера) – 1 шт.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Крупа манная – 3 ст. ложки

  • Сахар (или мёд) - по мере надобности

Приготовление

1 Мякоть тыквы нарезаем кубиками. У меня замороженная, уже нарезанная тыква. Помещаем тыкву в кастрюлю.

2 Морковь нарезаем приблизительно так же и добавляем к тыкве.

3 Добавляем в кастрюлю курагу. 

4 Заливаем всё 50 мл воды.

5 Тушим до готовности, минут 15-20. За это время вся жидкость испарится. Если нет, то сливаем жидкость.

6 Остужаем овощи и добавляем к ним творог. У меня 5%-ный, но подойдёт любой.

7 Пробиваем массу погружным блендером до однородности. Попробуйте смесь - возможно, придется добавить сахар или другой подсластитель. Если овощи сладкие, этого не понадобится.

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8 Добавляем манную крупу и яйцо. Перемешиваем и даем манке набухнуть (минут 10), пока духовка разогревается до 180°С.

9 Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Я выпекаю запеканку в силиконовой форме для кекса диаметром 20 см около 40 минут.

Можно готовить эту творожно-тыквенную запеканку в порционных формочках для кексов - тогда время выпечки следует немного сократить.

Подавать творожно-тыквенную запеканку можно со сметаной, сгущенкой или вареньем.

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Рецепты, Кулинария, Творожная запеканка, Вкусные рецепты, Творожно-тыквенная запеканка, Творожная запеканка с курагой.
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