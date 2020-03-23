Рецепт дня: Яичница в хлебе, с фаршем и сыром (в духовке)

Такой красивый, питательный и очень вкусный горячий бутерброд, приготовленный в духовке, обеспечит энергией надолго!

Интересный завтрак выходного дня - аппетитная яичница в хлебе, с сытной начинкой из фарша и сыра.

Ингредиенты

Хлеб белый - 6 ломтиков

Яйца - 3 шт.

Фарш куриный - 100 г

Сыр твёрдый - 30-50 г

Кетчуп - 3 ч. ложки

Соевый соус - 1 ст. ложка

Лук репчатый - 50 г

Смесь прованских трав - щепотка

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - щепотка

Масло сливочное - 20 г

Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки

Для подачи (по желанию):

Петрушка свежая - 1-2 веточки

Приготовление

1 Вместо куриного фарша можно использовать свиной, говяжий или любой другой на свой вкус. Ломтики батона можно заменить ломтиками тостового хлеба. Сливочное масло лучше заранее достать из холодильника. Яичницы в хлебе готовятся довольно быстро, поэтому лучше сразу включить духовку разогреваться до температуры 180 градусов.

2 Лук очищаем и натираем на крупной тёрке или мелко рубим ножом, или измельчаем в блендере.

3 В сковороде разогреваем растительное масло. Отправляем фарш в сковороду и добавляем измельчённый лук. Периодически помешивая, обжариваем фарш с луком на среднем огне примерно 10 минут, до готовности. Затем добавляем соевый соус, молотый перец и сушёную зелень (у меня смесь прованских трав). Оставляем остужаться.

4 Сыр делим на две части. Одну половину натираем на тёрке, а вторую нарезаем тонкими ломтиками.

5 Половину хлеба (3 ломтика) смазываем тонким слоем сливочного масла с одной стороны.

6 Из 3 оставшихся хлебных ломтиков вырезаем серединки, отступив от корочек примерно на 1 сантиметр так, чтобы получились "рамочки" из хлеба.

7 Противень застилаем пергаментом. Ломтики хлеба с маслом смазываем кетчупом. Сверху выкладываем ломтики сыра и отправляем на противень. Сверху на каждый бутерброд с маслом, кетчупом и сыром аккуратно кладём по "рамочке" из хлеба. В каждом бутерброде получится "окошко", через которое будет видно кетчуп и сыр.

8 В "окошко" каждого бутерброда кладём обжаренный фарш.

9 Аккуратно разбиваем в каждое "окошко" (прямо на фарш) по яйцу, стараясь сохранить желтки целыми. Солим.

10 Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10 минут. Затем осторожно достаём противень и посыпаем натёртым сыром так, чтобы он не попал на желтки. Снова отправляем в духовку примерно на 5-6 минут. У меня за это время желтки остались жидкими.

Посыпаем готовые яичницы в хлебе нарезанной петрушкой и подаём к столу.

Приятного аппетита!