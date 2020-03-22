Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами

Такое угощенье порадует не только детей, но и взрослых.

Творожно-банановый десерт – это прекрасная возможность побаловать ребенка сладким, не переживая за его здоровье.

Ингредиенты:

творог или сырковая ванильная масса 400 г

печенье 400 г

сливочное масло 100 г

бананы 3 шт

вареное сгущенное молоко 2 ст.л. ( для сладости)

шоколад для украшения 120-150 г

Приготовление:

Печенье берём вкусное, к чаю или топленое молоко. Можно ,так же ,взять шоколадное. Измельчить в блендере или скалкой. Добавляем творог или ванильную творожную массу.

Если добавляете просто творог то добавьте ещё сгущенное вареное молоко, если ванильную сырковую массу то сгущенное молоко можно не добавлять.

Добавить растопленное сливочное масло. Его может понадобиться немного больше , все зависит от влажности творога. Нужно , чтоб масса получилась пластичная и не крошилась.

Затем выкладываем, на пищевую пленку, прямоугольником. У меня получился 26/36. Ориентируйтесь на размер бананов.

Выложить бананы и свернуть рулетом, с помощью пищевой пленки. Закройте по бокам отверстия, чтоб к бананам не попадал кислород и они не потемнели. Кладём в холодильник до полного охлаждения. Затем смазываем растопленным шоколадом.

Можно украсить кокосовой стружкой или печеньем или полить белым шоколадом поверх черного тоненькой ниточкой.

Десерт готов.

Приятного аппетита!!!