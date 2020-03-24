Рецепт дня: Немецкий картофельный суп

Нежная, сливочно-кремовая консистенция супа отлично сочетается с ароматными колбасками, чесноком и свежей зеленью.

Очень легкий в приготовлении, но вкусный и сытный картофельный суп с копчеными колбасками понравится всем, особенно детям.

Ингредиенты

Картофель - 1 кг

Колбаса краковская - 150 г

Сливки (жирностью 10%) - 300 мл

Лук репчатый - 1 шт. (100 г)

Морковь - 1 шт. (150 г)

Лавровый лист - 2 шт.

Перец душистый горошком - 5-6 шт.

Соль - 1 ч. ложка

Смесь молотых перцев - 1 щепотка

Петрушка свежая - 1-2 веточки

Чеснок - 1-2 зубчика

Приготволение

1 Картофель и морковь очистите, крупно нарежьте и выложите в кастрюлю. Репчатый лук разрежьте на 4 части и добавьте в кастрюлю.

2 Залейте овощи водой так, чтобы она покрывала их. Добавьте душистый перец горошком и лавровый лист.

3 Посолите, доведите до кипения и варите 15-20 минут до готовности овощей.

4 Когда картофель и морковь станут мягкими, выньте из кастрюли перец, лавровый лист и морковь.

5 Слейте в миску отвар, с помощью толкушки растолките вареный картофель и лук в пюре. Блендер лучше не использовать, суп будет не таким вкусным.

6 Добавьте в кастрюлю к пюре отвар. Количеством отвара можно регулировать желаемую густоту супа.

7 Влейте в кастрюлю с супом сливки и поставьте ее на огонь.

8 Морковь нарежьте маленькими кубиками и добавьте в кастрюлю. Доведите суп почти до кипения, но не кипятите.

9 Колбасу нарежьте тонкими ломтиками, чеснок и зелень мелко порубите ножом.

10 Разогрейте сухую сковороду и обжарьте колбаски с двух сторон.

11 При сильном огне вам понадобится буквально по полминуты на каждую сторону.

12 В порционную тарелку налейте суп, добавьте 3-4 ломтика обжаренной колбасы, нарезанные петрушку и чеснок.

Подавайте картофельный немецкий суп к столу, пока он горячий.

Аромат копченостей, кремовая консистенция и мягкий вкус с яркими нотками чеснока.

Приятного аппетита и хорошего дня!