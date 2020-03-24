Рецепт дня: Немецкий картофельный суп

Очень легкий в приготовлении, но вкусный и сытный картофельный суп с копчеными колбасками понравится всем, особенно детям.
Ингредиенты
Картофель - 1 кг
Колбаса краковская - 150 г
Сливки (жирностью 10%) - 300 мл
Лук репчатый - 1 шт. (100 г)
Морковь - 1 шт. (150 г)
Лавровый лист - 2 шт.
Перец душистый горошком - 5-6 шт.
Соль - 1 ч. ложка
Смесь молотых перцев - 1 щепотка
Петрушка свежая - 1-2 веточки
Чеснок - 1-2 зубчика
Приготволение
1 Картофель и морковь очистите, крупно нарежьте и выложите в кастрюлю. Репчатый лук разрежьте на 4 части и добавьте в кастрюлю.
2 Залейте овощи водой так, чтобы она покрывала их. Добавьте душистый перец горошком и лавровый лист.
3 Посолите, доведите до кипения и варите 15-20 минут до готовности овощей.
4 Когда картофель и морковь станут мягкими, выньте из кастрюли перец, лавровый лист и морковь.
5 Слейте в миску отвар, с помощью толкушки растолките вареный картофель и лук в пюре. Блендер лучше не использовать, суп будет не таким вкусным.
6 Добавьте в кастрюлю к пюре отвар. Количеством отвара можно регулировать желаемую густоту супа.
7 Влейте в кастрюлю с супом сливки и поставьте ее на огонь.
8 Морковь нарежьте маленькими кубиками и добавьте в кастрюлю. Доведите суп почти до кипения, но не кипятите.
9 Колбасу нарежьте тонкими ломтиками, чеснок и зелень мелко порубите ножом.
10 Разогрейте сухую сковороду и обжарьте колбаски с двух сторон.
11 При сильном огне вам понадобится буквально по полминуты на каждую сторону.
12 В порционную тарелку налейте суп, добавьте 3-4 ломтика обжаренной колбасы, нарезанные петрушку и чеснок.
Подавайте картофельный немецкий суп к столу, пока он горячий.
Аромат копченостей, кремовая консистенция и мягкий вкус с яркими нотками чеснока.
Приятного аппетита и хорошего дня!