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Рецепт дня: Мясные котлеты, запеченные с перепелиными яйцами

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Рецепт дня: Мясные котлеты, запеченные с перепелиными яйцами
04:00 Сегодня Телеграф

Котлеты получаются очень красивыми, а подавать к столу готовое блюдо можно с любым гарниром, овощами и соленьями.

Котлеты "гнёзда" с перепелиными яйцами – вариант шикарного мясного блюда для праздника и на каждый день. Для рецепта использую смешанный фарш, поскольку свинина и говядина дают идеальный результат.

Ингредиенты

  • Фарш свино-говяжий - 400 г

  • Яйца перепелиные - 6 шт.

  • Сыр твёрдый - 70 г

  • Укроп свежий - 15 г

  • Петрушка свежая - 10 г

  • Соль - 1 ч. ложка

  • Паприка сладкая молотая - 0,5 ч. ложки

  • Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки

  • Масло растительное (для жарки) - 30 мл

Приготовление

1 Сыр натрите на средней тёрке.

2 Укроп и петрушку промойте и просушите, после чего обрежьте стебли. Веточки зелени нарежьте мелко-мелко.

3 В миску с фаршем добавьте сыр, укроп, петрушку, соль, молотый перец и паприку.

4 Тщательно вымешайте фарш и несколько раз отбейте его, чтобы он стал более плотным. Удобнее работать с фаршем в специальных кухонных перчатках.

5 Из фарша сформируйте небольшие котлеты "гнёзда". Выемку в котлетах можно сделать при помощи донышка небольшой рюмки. Духовку включите для разогрева до 180 градусов.

6 На разогретую сковороду влейте растительное масло и выложите подготовленные "гнёзда" из фарша, обжарьте с каждой стороны по 3 минуты, начиная со стороны с углублением.

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7 Противень застелите фольгой или пергаментом. На противень выложите "гнёзда" и в каждую выемку вбейте одно яйцо. Отправьте в духовку на 25 минут.

8 Мясные котлеты, запечённые с перепелиными яйцами, готовы.

Котлеты "гнёзда" с перепелиными яйцами, получаются просто идеальными. Готовое блюдо можно подать с любым гарниром и соусом.

Приятного вам аппетита!

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