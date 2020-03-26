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Рецепт дня: Шоколадно-творожный десерт с вафлями и бананом

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Рецепт дня: Шоколадно-творожный десерт с вафлями и бананом
04:00 Сегодня Телеграф

Достойное угощение для дружеского чаепития!

Это изысканное и эффектное лакомство готовится на удивление просто! Рулет из творога, вафель и шоколада с нежным спелым бананом внутри - один из вариантов сладкой колбаски.

Ингредиенты

  • Творог мелкозернистый - 200 г

  • Бананы - 2 шт.

  • Вафли шоколадные - 180 г

  • Шоколад чёрный (56%) - 100 г

  • Масло сливочное - 50 г

  • Шоколад белый для украшения (по желанию) - 30 г

Приготовление

1 Чёрный шоколад и сливочное масло положите в металлическую миску и поставьте на паровую баню.

2 Помешивая, нагревайте до получения однородной шоколадной массы.

3 Шоколадные вафли поломайте на небольшие кусочки, положите в блендер и измельчите в крошку.

4 Соедините вафельную крошку и растопленный шоколад. Перемешайте.

5 Творог разомните вилкой и добавьте к шоколадной массе. Перемешайте.

6 Разделочную доску оберните пищевой пленкой. Выложите туда половину полученной шоколадной массы. Разровняйте так, чтобы получился прямоугольник по длине равный длине очищенного банана.

Ширина прямоугольника должны быть такой, чтобы банан можно было обернуть этой массой. В серединку прямоугольника выложите очищенный банан. Если он сильно изогнутый, то разрежьте его на 2 половинки.

Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами

7 Аккуратно оберните банан шоколадной массой, приподнимая плёнку. Сформированный шоколадно-творожный рулет с вафлями и бананом в плёнке поставьте в холодильник на 3-4 часа. Точно так поступите с оставшейся шоколадной массой и вторым бананом.

8 Готовый десерт освободите от пищевой плёнки и нарежьте на кусочки толщиной примерно 1,5 см. По желанию посыпьте натёртым на мелкой тёрке белым шоколадом.

Шоколадно-творожный десерт с вафлями и бананом готов! Подавайте блюдо к столу сразу же после нарезки, чтобы срез банана не потемнел.

Приятного аппетита!

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