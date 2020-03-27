Рецепт дня: Печенье из слоеного теста с шоколадом и орехами

Это аппетитное хрустящее печенье с грецкими орехами и шоколадом точно на столе не залежится!

Готовить такое угощение очень легко и просто!

Ингредиенты:

Тесто слоёное бездрожжевое - 450 г

Шоколад чёрный 56% - 120 г

Орехи грецкие - 120 г

Молоко - 80 мл

Мука пшеничная - 1 ст. ложка

Приготовление

1. Подготовьте все необходимые продукты. Предварительно слоёное тесто необходимо разморозить.

2. Плитки шоколада положите в металлическую миску, влейте молоко. Поставьте на водяную или паровую баню.

3. Нагревайте, помешивая, до получения гладкой массы. Разогрейте духовку до 190 градусов.

4. Припылите стол мукой, разверните размороженное тесто и раскатайте его в пласт толщиной около 2 мм.

5. Смажьте поверхность шоколадной массой. На краях оставьте 1-2 см свободного пространства.

6. Грецкие орехи мелко порубите. Посыпьте шоколадный слой рубленными орехами.

7. Длинный край теста аккуратно сверните рулетом до середины пласта. Противоположную сторону также сверните до центра.

8. Нарежьте печенья шириной 1-1,5 см (лучше нарезать потоньше). Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный небольшим количеством растительного масла, оставляя пространство между печеньем.

9. Поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут до подрумянивания. Готовое печенье снимите с противня и остудите.

Печенье из слоёного теста с шоколадом и орехами готово к подаче!

Приятного аппетита!