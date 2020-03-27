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Рецепт дня: Печенье из слоеного теста с шоколадом и орехами

Рецепт дня: Печенье из слоеного теста с шоколадом и орехами
03:58 Сегодня Телеграф

Это аппетитное хрустящее печенье с грецкими орехами и шоколадом точно на столе не залежится!

Готовить такое угощение очень легко и просто!

Ингредиенты:

  • Тесто слоёное бездрожжевое - 450 г

  • Шоколад чёрный 56% - 120 г

  • Орехи грецкие - 120 г

  • Молоко - 80 мл

  • Мука пшеничная - 1 ст. ложка

Приготовление

1. Подготовьте все необходимые продукты. Предварительно слоёное тесто необходимо разморозить.

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2. Плитки шоколада положите в металлическую миску, влейте молоко. Поставьте на водяную или паровую баню.

3. Нагревайте, помешивая, до получения гладкой массы. Разогрейте духовку до 190 градусов.

4. Припылите стол мукой, разверните размороженное тесто и раскатайте его в пласт толщиной около 2 мм.

5. Смажьте поверхность шоколадной массой. На краях оставьте 1-2 см свободного пространства.

6. Грецкие орехи мелко порубите. Посыпьте шоколадный слой рубленными орехами.

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7. Длинный край теста аккуратно сверните рулетом до середины пласта. Противоположную сторону также сверните до центра.

8. Нарежьте печенья шириной 1-1,5 см (лучше нарезать потоньше). Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный небольшим количеством растительного масла, оставляя пространство между печеньем.

9. Поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут до подрумянивания. Готовое печенье снимите с противня и остудите.

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Печенье из слоёного теста с шоколадом и орехами готово к подаче!

Приятного аппетита!

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