Рецепт дня: Шоколадные батончики с попкорном и кешью

Изысканное и оригинальное угощение для сладкоежек!

Удивительный вкус и необычную структуру этого лакомства обеспечивает оригинальное сочетание таких продуктов как орехи, попкорн и два вида шоколада!

Ингредиенты

Шоколад белый - 150 г

Шоколад чёрный (50%) - 150 г

Орехи кешью - 45 г

Попкорн солёный без вкусовых добавок - 20 г

Приготовление

1 Кешью слегка обжарьте на сухой сковороде и разрежьте каждый орех на 2-3 части.

2 Белый шоколад выложите в миску и растопите на паровой бане.

3 Форму (моя - размером 15х15 см) застелите пищевой плёнкой и вылейте в неё растопленный белый шоколад.

4 Пока шоколад не застыл, равномерным слоем выложите попкорн и измельченные кешью. Слегка вдавите попкорн и орехи в мягкий шоколад.

5 Чёрный шоколад также растопите на паровой бане и полейте им десерт сверху.

6 Поставьте форму на 2-3 часа в холодильник. Аккуратно достаньте десерт из формы и разрежьте на порционные батончики.

Приятного аппетита!