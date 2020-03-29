Рецепт дня: Шоколадные батончики с попкорном и кешью

Удивительный вкус и необычную структуру этого лакомства обеспечивает оригинальное сочетание таких продуктов как орехи, попкорн и два вида шоколада!
Ингредиенты
Шоколад белый - 150 г
Шоколад чёрный (50%) - 150 г
Орехи кешью - 45 г
Попкорн солёный без вкусовых добавок - 20 г
Приготовление
1 Кешью слегка обжарьте на сухой сковороде и разрежьте каждый орех на 2-3 части.
2 Белый шоколад выложите в миску и растопите на паровой бане.
3 Форму (моя - размером 15х15 см) застелите пищевой плёнкой и вылейте в неё растопленный белый шоколад.
4 Пока шоколад не застыл, равномерным слоем выложите попкорн и измельченные кешью. Слегка вдавите попкорн и орехи в мягкий шоколад.
5 Чёрный шоколад также растопите на паровой бане и полейте им десерт сверху.
6 Поставьте форму на 2-3 часа в холодильник. Аккуратно достаньте десерт из формы и разрежьте на порционные батончики.
Приятного аппетита!