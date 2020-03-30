Рецепт дня: Пирог "Чизбургер" с мясным фаршем, овощами и сыром

Очень вкусный и в то же время простой в приготовлении пирог из вполне доступных продуктов.

Тесто для пирога мы не будем готовить самостоятельно, а просто купим в магазине, что позволит не проводить на кухне слишком много времени..

Ингредиенты

Тесто слоёное/сдобное дрожжевое - 500 г (1 упаковка)

Фарш свино-говяжий - 300 г

Лук репчатый - 1 шт. (140 г)

Сыр твёрдый - 110 г

Огурцы солёные - 4 шт. (200 г)

Помидор (крупный) - 1 шт. (160 г)

Томатная паста (или кетчуп) - 4 ст. ложки (40 г)

Горчица сладкая - 2 ст. ложки (20 г)

Кунжут - 2 ст. ложки (20 г)

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Масло растительное (для жарки) - 1-2 ст. ложки

Яйцо (для смазывания) - 1 шт.

Приготовление

1 Тесто размораживаем согласно инструкции на упаковке. Помидор моем и нарезаем тонкими кружочками. Лук очищаем и нарезаем тонкими колечками.

2 Огурцы нарезаем кружочками, а сыр – тонкими пластинами.

3 В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем фарш в сковороду и, постоянно помешивая, обжариваем на среднем огне примерно 5-7 минут, до готовности и побеления фарша. Во время обжаривания солим и перчим мясо по вкусу. Включаем духовку разогреваться до 190 градусов. Дно формы для запекания застилаем пергаментной бумагой.

4 Разделяем тесто пополам и раскатываем одну часть в пласт, чуть больший по диаметру, чем форма для запекания. Выкладываем тесто в форму.

5 На тесто кладём горчицу и томатную пасту.

6 Тщательно распределяем горчицу и томатную пасту по всей поверхности теста и так же равномерно выкладываем фарш.

7 На фарш так же равномерно выкладываем лук и половину сыра (примерно 55 г).

8 Сверху кладём огурцы и помидоры.

9 И выкладываем оставшийся сыр.

10 Вторую часть теста раскатываем диаметром немного больше первой и накрываем ею пирог. Края плотно защипываем. Вилкой слегка прокалываем верхнюю часть теста.

11 Пирог смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.

12 Готовим пирог в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов примерно 20-30 минут, до готовности. Готовность проверяем зубочисткой, если после протыкания пирога она сухая, то пирог можно вынимать из духовки. Сочный пирог из дрожжевого теста, с мясом сыром и овощами готов.

Слегка остужаем пирог, нарезаем на кусочки и подаём к столу. По вкусу он и правда напоминает чизбургер!

Приятного аппетита!