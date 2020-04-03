Скачать
Пятница, 03.04.2020
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)

Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом

Смотрите фото (6)
Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом
03:59 Сегодня Телеграф

Ищите рецепт сочного куриного филе? Вы по адресу! :)

Куриные грудки, запечённые с яблоком и копчёным беконом, получаются очень вкусными. Яблоко придаёт куриному мясу приятную кислинку, а бекон отвечает за сочность.

Ингредиенты

  • Куриное филе - 2 шт. (500 г)

  • Яблоко сорта Симиренко - 1 шт. (100 г)

  • Бекон варёно-копчёный - 100 г

  • Горчица - 25-30 г

  • Сыр твёрдый - 50 г

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Куриное филе вымыть и обсушить. Поперек волокон сделать надрезы на расстоянии приблизительно 2 см. Надрезы должны быть достаточно глубокими, но не доходить до нижней части грудки пару сантиметров.

2 Куриное филе посолить, поперчить и обмазать со всех сторон горчицей. Оставить на 20 минут.

3 Сыр натереть на мелкой тёрке.

4 Бекон нарезать слайсами, которые по длине будут соответствовать надрезам на куриных грудках.

5 Яблоко разрезать пополам, удалить сердцевину. Нарезать яблоки ломтиками (тонкими дольками).

6 Включить духовку для разогрева до 180 градусов. Форму для запекания застелить фольгой или смазать растительным маслом. Выложить куриные грудки в форму. В каждый надрез на куриной грудке вставить по слайсу бекона и по ломтику яблока.

7 Посыпать фаршированные куриные грудки с беконом и яблоком тёртым сыром. Отправить в духовку на 30 минут.

Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы

8 Запечённое куриное филе с беконом и яблоком готово.

9 Подавать фаршированные грудки с салатом из свежих овощей или с любым гарниром из круп или макаронных изделий.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Куриная грудка, Вкусные рецепты, Блюда с мяса, Блюда с куриного мяса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных
03 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
04 Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
05 Украина и Япония договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Советник Кличко: &quot;Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня&quot;
Советник Кличко: "Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня"
Карантин в Хмельницком: &quot;кофейные точки&quot; закрываются
Карантин в Хмельницком: "кофейные точки" закрываются
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом
Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь