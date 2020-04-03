Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом

Ищите рецепт сочного куриного филе? Вы по адресу! :)

Куриные грудки, запечённые с яблоком и копчёным беконом, получаются очень вкусными. Яблоко придаёт куриному мясу приятную кислинку, а бекон отвечает за сочность.

Ингредиенты

Куриное филе - 2 шт. (500 г)

Яблоко сорта Симиренко - 1 шт. (100 г)

Бекон варёно-копчёный - 100 г

Горчица - 25-30 г

Сыр твёрдый - 50 г

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Куриное филе вымыть и обсушить. Поперек волокон сделать надрезы на расстоянии приблизительно 2 см. Надрезы должны быть достаточно глубокими, но не доходить до нижней части грудки пару сантиметров.

2 Куриное филе посолить, поперчить и обмазать со всех сторон горчицей. Оставить на 20 минут.

3 Сыр натереть на мелкой тёрке.

4 Бекон нарезать слайсами, которые по длине будут соответствовать надрезам на куриных грудках.

5 Яблоко разрезать пополам, удалить сердцевину. Нарезать яблоки ломтиками (тонкими дольками).

6 Включить духовку для разогрева до 180 градусов. Форму для запекания застелить фольгой или смазать растительным маслом. Выложить куриные грудки в форму. В каждый надрез на куриной грудке вставить по слайсу бекона и по ломтику яблока.

7 Посыпать фаршированные куриные грудки с беконом и яблоком тёртым сыром. Отправить в духовку на 30 минут.

8 Запечённое куриное филе с беконом и яблоком готово.

9 Подавать фаршированные грудки с салатом из свежих овощей или с любым гарниром из круп или макаронных изделий.

Приятного аппетита!