Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом

Куриные грудки, запечённые с яблоком и копчёным беконом, получаются очень вкусными. Яблоко придаёт куриному мясу приятную кислинку, а бекон отвечает за сочность.
Ингредиенты
Куриное филе - 2 шт. (500 г)
Яблоко сорта Симиренко - 1 шт. (100 г)
Бекон варёно-копчёный - 100 г
Горчица - 25-30 г
Сыр твёрдый - 50 г
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
1 Куриное филе вымыть и обсушить. Поперек волокон сделать надрезы на расстоянии приблизительно 2 см. Надрезы должны быть достаточно глубокими, но не доходить до нижней части грудки пару сантиметров.
2 Куриное филе посолить, поперчить и обмазать со всех сторон горчицей. Оставить на 20 минут.
3 Сыр натереть на мелкой тёрке.
4 Бекон нарезать слайсами, которые по длине будут соответствовать надрезам на куриных грудках.
5 Яблоко разрезать пополам, удалить сердцевину. Нарезать яблоки ломтиками (тонкими дольками).
6 Включить духовку для разогрева до 180 градусов. Форму для запекания застелить фольгой или смазать растительным маслом. Выложить куриные грудки в форму. В каждый надрез на куриной грудке вставить по слайсу бекона и по ломтику яблока.
7 Посыпать фаршированные куриные грудки с беконом и яблоком тёртым сыром. Отправить в духовку на 30 минут.
8 Запечённое куриное филе с беконом и яблоком готово.
9 Подавать фаршированные грудки с салатом из свежих овощей или с любым гарниром из круп или макаронных изделий.
Приятного аппетита!