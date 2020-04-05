Рецепт дня: Картофельная запеканка с сыром, чесноком и зеленью

Вкусное и простое блюдо на каждый день - запеканка из картофеля с сыром, зеленью и чесноком.

Надоели привычные гарниры? Попробуйте эту картофельную запеканку.

Ингредиенты

Картофель – 500 г

Сыр твёрдый – 70 г

Яйца – 2 шт.

Майонез – 2 ст. ложки

Чеснок – 1 зубчик

Зелень – 3 веточки

Соль – по вкусу

Перец чёрный молотый – по вкусу

Масло сливочное (для смазывания формы) – 30 г

Приготовление

1 Сыр натереть на мелкой тёрке.

2 Чеснок очистить и также натереть на мелкой тёрке.

3 Зелень мелко нарезать.

4 Половину сыра смешать с 1 яйцом и зеленью.

5 И отложить. Поставить духовку на разогрев до 170-180 градусов.

6 Второе яйцо смешать с оставшимся сыром, чесноком и майонезом.

7 Картофель натереть на крупной тёрке.

8 И добавить смесь из сыра, майонеза, чеснока и яйца. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.

9 Форму для запекания (у меня – диаметром 23 см) смазать маслом, выложить картофельную массу, разровнять.

10 Сверху аккуратно распределить смесь из сыра, зелени и яйца.

11 Накрыть форму с запеканкой фольгой и запекать в предварительно разогретой духовке при 170-180 градусах 30-40 минут. За 10 минут до готовности снять фольгу и дать зарумяниться.

Приятного аппетита!