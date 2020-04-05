Рецепт дня: Картофельная запеканка с сыром, чесноком и зеленью

Надоели привычные гарниры? Попробуйте эту картофельную запеканку.
Ингредиенты
Картофель – 500 г
Сыр твёрдый – 70 г
Яйца – 2 шт.
Майонез – 2 ст. ложки
Чеснок – 1 зубчик
Зелень – 3 веточки
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Масло сливочное (для смазывания формы) – 30 г
Приготовление
1 Сыр натереть на мелкой тёрке.
2 Чеснок очистить и также натереть на мелкой тёрке.
3 Зелень мелко нарезать.
4 Половину сыра смешать с 1 яйцом и зеленью.
5 И отложить. Поставить духовку на разогрев до 170-180 градусов.
6 Второе яйцо смешать с оставшимся сыром, чесноком и майонезом.
7 Картофель натереть на крупной тёрке.
8 И добавить смесь из сыра, майонеза, чеснока и яйца. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.
9 Форму для запекания (у меня – диаметром 23 см) смазать маслом, выложить картофельную массу, разровнять.
10 Сверху аккуратно распределить смесь из сыра, зелени и яйца.
11 Накрыть форму с запеканкой фольгой и запекать в предварительно разогретой духовке при 170-180 градусах 30-40 минут. За 10 минут до готовности снять фольгу и дать зарумяниться.
Приятного аппетита!