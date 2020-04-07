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Рецепт дня: Суп с капустой и плавленым сыром

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Рецепт дня: Суп с капустой и плавленым сыром
03:59 Сегодня Телеграф

Сырный супчик, который заменит первое, второе и компот .

Вам понравится этот легкий сырный суп с капустой: он очень просто и достаточно быстро готовится, не оставляет совершенно никакого чувства тяжести и имеет приятную сливочную нотку благодаря плавленому сырочку!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная - 280 г

  • Сыр плавленый - 90 г

  • Картофель - 300 г

  • Лук репчатый - 60 г

  • Морковь - 60 г

  • Соль - 1 ч. ложка

  • Перец черный молотый - на кончике ножа

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

  • Укроп свежий - 10 г (2-3 веточки)

  • Вода - 1 л

Приготовление

1 Картофель очистите и нарежьте небольшими кусочками. Капусту тонко нашинкуйте.

2 Воду в кастрюле доведите до кипения и опустите туда нарезанные капусту и картофель. После закипания варите 15 минут. Картофель должен полностью приготовиться и стать мягким.

3 Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите нарезанные лук и морковь. Обжаривайте, помешивая, 3-4 минуты на среднем огне.

4 Готовую зажарку из лука и моркови добавьте в кастрюлю с супом. Плавленый сырок натрите на мелкой терке и также добавьте в суп.

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5 Добавьте соль и черный молотый перец. Помешивая, доведите суп до кипения и снимите с огня. Плавленый сырок должен полностью раствориться.

Зелень укропа промойте, мелко нарежьте и добавьте в суп.

Суп с капустой и плавленым сыром готов! Подавать его лучше сразу же после приготовления.

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