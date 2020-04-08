Рецепт дня: Творожные рогалики с шоколадом, грецкими орехами и финиками

Нежное тесто и богатая начинка дарят просто необыкновенный насыщенный вкус. Попробуйте приготовить.

Рогалики из песочного теста с добавлением творога, с начинкой из шоколада, грецких орехов и фиников, – вкусная и ароматная выпечка, которую оценит вся семья.

Ингредиенты

Творог 5% – 180 г

Масло сливочное – 150 г

Сахар – 130 г

Мука – 330-350 г

Шоколад – 100 г

Орехи грецкие – 80 г

Финики – 50 г

Разрыхлитель – 3/4 ч. ложки

Соль – 1 щепотка

Приготовление

1 Растапливаем сливочное масло и остужаем.

2 Соединяем муку, сахар, творог, соль и разрыхлитель теста.

3 Перемешиваем.

4 Вливаем растопленное сливочное масло.

5 Замешиваем нелипкое тесто.

6 Очищаем финики и нарезаем их небольшими кусочками.

7 Измельчаем орехи.

8 Измельчаем 30 граммов шоколада.

9 Тесто делим на две части.

10 Первую часть раскатываем в круг. С помощью тарелки делаем круг ровным.

11 Разрезаем круг от центра к краю на 12 сегментов. Включаем духовку, чтобы она разогревалась до 170 градусов.

12 Выкладываем на треугольники орехи и финики.

13 Сворачиваем каждый треугольник рулетиком, начиная с широкого края. Выкладываем рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазаннный маслом и посыпанный мукой.

14 Вторую часть теста я раскатала тоньше, и круг получился больше.

15 Делим круг на 12 секторов.

16 Выкладываем оставшиеся орехи и рубленый шоколад. Также сворачиваем рулетиками.

17 Выкладываем рогалики из творожного песочного теста на противень. Отправляем в духовку и выпекаем при 160-170 градусах 20-25 минут.

18 Готовым творожным рогаликам с грецкими орехами, финиками и шоколадом даём полностью остыть.

19 Растапливаем на медленном огне или в микроволновке оставшийся шоколад.

20 Остывшие рогалики украшаем шоколадом.

Рогалики с шоколадом, грецкими орехами и финиками готовы.

Приятного чаепития!