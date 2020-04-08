Рецепт дня: Творожные рогалики с шоколадом, грецкими орехами и финиками

Рогалики из песочного теста с добавлением творога, с начинкой из шоколада, грецких орехов и фиников, – вкусная и ароматная выпечка, которую оценит вся семья.
Ингредиенты
Творог 5% – 180 г
Масло сливочное – 150 г
Сахар – 130 г
Мука – 330-350 г
Шоколад – 100 г
Орехи грецкие – 80 г
Финики – 50 г
Разрыхлитель – 3/4 ч. ложки
Соль – 1 щепотка
Приготовление
1 Растапливаем сливочное масло и остужаем.
2 Соединяем муку, сахар, творог, соль и разрыхлитель теста.
3 Перемешиваем.
4 Вливаем растопленное сливочное масло.
5 Замешиваем нелипкое тесто.
6 Очищаем финики и нарезаем их небольшими кусочками.
7 Измельчаем орехи.
8 Измельчаем 30 граммов шоколада.
9 Тесто делим на две части.
10 Первую часть раскатываем в круг. С помощью тарелки делаем круг ровным.
11 Разрезаем круг от центра к краю на 12 сегментов. Включаем духовку, чтобы она разогревалась до 170 градусов.
12 Выкладываем на треугольники орехи и финики.
13 Сворачиваем каждый треугольник рулетиком, начиная с широкого края. Выкладываем рулетики на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазаннный маслом и посыпанный мукой.
14 Вторую часть теста я раскатала тоньше, и круг получился больше.
15 Делим круг на 12 секторов.
16 Выкладываем оставшиеся орехи и рубленый шоколад. Также сворачиваем рулетиками.
17 Выкладываем рогалики из творожного песочного теста на противень. Отправляем в духовку и выпекаем при 160-170 градусах 20-25 минут.
18 Готовым творожным рогаликам с грецкими орехами, финиками и шоколадом даём полностью остыть.
19 Растапливаем на медленном огне или в микроволновке оставшийся шоколад.
20 Остывшие рогалики украшаем шоколадом.
Рогалики с шоколадом, грецкими орехами и финиками готовы.
Приятного чаепития!