Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром

Омлет с гречкой, сосисками и сыром – вкусное домашнее блюдо, которое станет отличным сытным завтраком. Такое блюдо вы приготовите очень быстро, а вся семья останется довольна.
Ингредиенты
Крупа гречневая - 60 г
Сосиски - 150 г
Яйца - 3 шт.
Молоко - 100 мл
Сыр твёрдый - 50 г
Масло сливочное - 15 г
Масло растительное - 1 ст. ложка
Смесь итальянских трав (базилик, орегано, тимьян) - ½ ч. ложки
Укроп свежий - 2-3 веточки
Соль - по вкусу
Приготовление
1 Гречку промываем и заливаем водой. Отвариваем 10 минут. Откидываем на дуршлаг.
2 В мисочку разбиваем яйца.
3 Вливаем молоко, солим и добавляем смесь итальянских трав.
4 Взбиваем венчиком.
5 Сосиски нарезаем кружочками.
6 Сыр натираем на мелкой тёрке.
7 В сковороде разогреваем сливочное и растительное масла. Выкладываем сосиски. Жарим 1 минуту.
8 Переворачиваем сосиски. Выкладываем гречку и разравниваем.
9 Заливаем сосиски и гречку яичной массой.
10 Посыпаем сыром. Накрываем крышкой и доводим омлет до готовности на минимальном огне (3-5 минут).
11 Нарезаем укроп.
Выкладываем омлет с гречкой и сосисками на тарелку, посыпаем нарезанным укропом и подаём к столу.
Приятного аппетита!