Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мировая пандемия: уже более полутора миллиона человек заразились коронавирусом
Мировая пандемия: уже более полутора миллиона человек заразились коронавирусом
Грозит ли украинцам дефицит пшеницы? Министр экономики развеял слухи
Грозит ли украинцам дефицит пшеницы? Министр экономики развеял слухи
Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
Футболисты УПЛ значительно подешевели
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения

Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром

Смотрите фото (6)
Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром
03:58 Сегодня Телеграф

Благодаря добавлению гречки и сосисок омлет получается невероятно сытным, а значит будет прекрасным стартом активного дня!

Омлет с гречкой, сосисками и сыром – вкусное домашнее блюдо, которое станет отличным сытным завтраком. Такое блюдо вы приготовите очень быстро, а вся семья останется довольна.

Ингредиенты

  • Крупа гречневая - 60 г

  • Сосиски - 150 г

  • Яйца - 3 шт.

  • Молоко - 100 мл

  • Сыр твёрдый - 50 г

  • Масло сливочное - 15 г

  • Масло растительное - 1 ст. ложка

  • Смесь итальянских трав (базилик, орегано, тимьян) - ½ ч. ложки

  • Укроп свежий - 2-3 веточки

  • Соль - по вкусу

Приготовление

1 Гречку промываем и заливаем водой. Отвариваем 10 минут. Откидываем на дуршлаг.

2 В мисочку разбиваем яйца.

3 Вливаем молоко, солим и добавляем смесь итальянских трав.

4 Взбиваем венчиком.

5 Сосиски нарезаем кружочками.

6 Сыр натираем на мелкой тёрке.

7 В сковороде разогреваем сливочное и растительное масла. Выкладываем сосиски. Жарим 1 минуту.

Рецепт дня: Суп с капустой и плавленым сыром

8 Переворачиваем сосиски. Выкладываем гречку и разравниваем.

9 Заливаем сосиски и гречку яичной массой.

10 Посыпаем сыром. Накрываем крышкой и доводим омлет до готовности на минимальном огне (3-5 минут).

11 Нарезаем укроп.

Выкладываем омлет с гречкой и сосисками на тарелку, посыпаем нарезанным укропом и подаём к столу.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Омлет с гречкой, Приготовление омлета с гречкой и сосисками.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Насколько "живучий": вся известная информация об устойчивости COVID-19
02 Пройдите тест и узнайте, что говорит о Вас дата рождения
03 Кабмин внес изменения в карантинные ограничения: что разрешили
04 Двухколесный транспорт: Можно ли пользоваться велосипедом во время карантина
05 Обладательницам длинных волос посвящается: варианты стильных стрижек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина хочет взять в МБРР $285 миллионов кредита
Украина хочет взять в МБРР $285 миллионов кредита
Коронавирус: в Испании поделились планами по &quot;возвращению к нормальной жизни&quot;
Covid-19: в Испании готовятся к ослаблению карантина
Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
Коронавирус: Беларусь обратилась за помощью к ЕС
Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром
Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь