Рецепт дня: Омлет с гречкой, сосисками и сыром

Благодаря добавлению гречки и сосисок омлет получается невероятно сытным, а значит будет прекрасным стартом активного дня!

Омлет с гречкой, сосисками и сыром – вкусное домашнее блюдо, которое станет отличным сытным завтраком. Такое блюдо вы приготовите очень быстро, а вся семья останется довольна.

Ингредиенты

Крупа гречневая - 60 г

Сосиски - 150 г

Яйца - 3 шт.

Молоко - 100 мл

Сыр твёрдый - 50 г

Масло сливочное - 15 г

Масло растительное - 1 ст. ложка

Смесь итальянских трав (базилик, орегано, тимьян) - ½ ч. ложки

Укроп свежий - 2-3 веточки

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Гречку промываем и заливаем водой. Отвариваем 10 минут. Откидываем на дуршлаг.

2 В мисочку разбиваем яйца.

3 Вливаем молоко, солим и добавляем смесь итальянских трав.

4 Взбиваем венчиком.

5 Сосиски нарезаем кружочками.

6 Сыр натираем на мелкой тёрке.

7 В сковороде разогреваем сливочное и растительное масла. Выкладываем сосиски. Жарим 1 минуту.

8 Переворачиваем сосиски. Выкладываем гречку и разравниваем.

9 Заливаем сосиски и гречку яичной массой.

10 Посыпаем сыром. Накрываем крышкой и доводим омлет до готовности на минимальном огне (3-5 минут).

11 Нарезаем укроп.

Выкладываем омлет с гречкой и сосисками на тарелку, посыпаем нарезанным укропом и подаём к столу.

Приятного аппетита!