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Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)
Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)

Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)

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Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)
04:58 Сегодня Телеграф

Готовить это блюдо из яиц достаточно просто, и набор продуктов подбирается по вкусу.

Хотите сделать на завтрак что-то новое и необычное? Тогда попробуйте яичный ролл по-корейски. Такой завтрак можно есть каждый день, меняя начинку, – всегда будет индивидуально и вкусно!

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт.

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый – по вкусу

  • Лук зеленый

  • Морковь

  • Масло растительное

Приготовление

1 Разбиваем яйца, солим, перчим.

Смешиваем с нарезанной зеленью и морковью (сыром, ветчиной, сладким перцем, грибами). 

2 На разогретую, смазанную растительным маслом сковороду, выливаем половник яичной смеси. Как сверху схватится, сворачиваем в ролл, но не до конца.

3 Свободное место снова заполним яичной смесью, уже половиной половника.

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4 Как схватится блинчик, сворачиваем. И так поступаем со всеми яйцами. В конце добавим нагрев и подрумяним яичный ролл со всех сторон. Нарезаем острым ножом.

5 Яичный ролл готов.

Приятного аппетита!

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