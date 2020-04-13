Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)

Готовить это блюдо из яиц достаточно просто, и набор продуктов подбирается по вкусу.

Хотите сделать на завтрак что-то новое и необычное? Тогда попробуйте яичный ролл по-корейски. Такой завтрак можно есть каждый день, меняя начинку, – всегда будет индивидуально и вкусно!

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Лук зеленый

Морковь

Масло растительное

Приготовление

1 Разбиваем яйца, солим, перчим.

Смешиваем с нарезанной зеленью и морковью (сыром, ветчиной, сладким перцем, грибами).

2 На разогретую, смазанную растительным маслом сковороду, выливаем половник яичной смеси. Как сверху схватится, сворачиваем в ролл, но не до конца.

3 Свободное место снова заполним яичной смесью, уже половиной половника.

4 Как схватится блинчик, сворачиваем. И так поступаем со всеми яйцами. В конце добавим нагрев и подрумяним яичный ролл со всех сторон. Нарезаем острым ножом.

5 Яичный ролл готов.

Приятного аппетита!