Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)

Хотите сделать на завтрак что-то новое и необычное? Тогда попробуйте яичный ролл по-корейски. Такой завтрак можно есть каждый день, меняя начинку, – всегда будет индивидуально и вкусно!
Ингредиенты
Яйца – 4 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Лук зеленый
Морковь
Масло растительное
Приготовление
1 Разбиваем яйца, солим, перчим.
Смешиваем с нарезанной зеленью и морковью (сыром, ветчиной, сладким перцем, грибами).
2 На разогретую, смазанную растительным маслом сковороду, выливаем половник яичной смеси. Как сверху схватится, сворачиваем в ролл, но не до конца.
3 Свободное место снова заполним яичной смесью, уже половиной половника.
4 Как схватится блинчик, сворачиваем. И так поступаем со всеми яйцами. В конце добавим нагрев и подрумяним яичный ролл со всех сторон. Нарезаем острым ножом.
5 Яичный ролл готов.
Приятного аппетита!