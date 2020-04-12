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Рецепт дня: Куриные голени, запечённые в грибном соусе
Рецепт дня: Куриные голени, запечённые в грибном соусе

Рецепт дня: Куриные голени, запечённые в грибном соусе

Рецепт дня: Куриные голени, запечённые в грибном соусе
05:13 Сегодня Телеграф

Куриные голени в сметанно-грибном соусе приготовить совсем несложно.

Всего за 20 минут плюс время в духовке у вас будет вкусное ароматное блюдо с новым, оригинальным вкусом. Если добавить в соус больше грибов, то можно обойтись и без гарнира.

Ингредиенты:

  • Куриные голени - 6 шт. (1 кг)

  • Шампиньоны - 400 г

  • Сметана - 3 ст. ложки

  • Горчица - 1 ст. ложка

  • Вино сухое белое - 100 мл

  • Чеснок - 5-6 зубчиков

  • Укроп свежий - 1 пучок

  • Соль - 1 ч. ложка

  • Тимьян сушёный - 1 ч. ложка

  • Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки

  • Масло растительное (для жарки) - 30 мл

Приготовление

1. Подготовьте необходимые ингредиенты.

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Грибы могут быть любыми: лесные, вешенки, шампиньоны. Грибы оботрите влажным кухонным полотенцем или промойте. Куриные ножки тщательно вымойте и просушите бумажным полотенцем. Укроп промойте и обсушите. Чеснок очистите.

2. Разогрейте сковороду с 1 ст. ложкой растительного масла и обжарьте куриные голени на большом огне со всех сторон до золотистости.

3. Куриные ножки не должны полностью приготовиться, нужно просто "запечатать" соки внутри каждого кусочка, чтобы они сохранились при запекании.

4. Чеснок нарежьте тонкими пластинками. Грибы нарежьте любым способом - можно пластинами или кусочками.

5. На оставшемся растительном масле обжарьте чеснок 20-30 секунд, до золотистого цвета. Будьте внимательны, чеснок очень быстро сгорает.

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6. Добавьте в сковороду нарезанные грибы, обжарьте на среднем огне до выпаривания жидкости и золотистого цвета, примерно 8-10 минут.

7. Влейте в сковороду вино, доведите до кипения и тушите грибы 1 минуту, чтобы выпарился алкоголь. Добавьте к грибам сметану, горчицу, тимьян, соль и молотый перец.

8. Перемешайте и тушите грибной соус 10-12 минут, до выпаривания трети жидкости. Включите духовку для разогрева до 180 градусов.

9. Готовый грибной соус перелейте в форму для запекания подходящего размера. Это может быть тефлоновая форма, жаростойкая кастрюля или сковорода со съёмной ручкой.

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10. Выложите на грибной соус обжаренные куриные ножки и погрузите их в соус. Посолите мясо сверху и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

11. Куриные голени, запечённые в грибном соусе, готовы. Укроп мелко нарежьте и посыпьте запечённые голени.

В качестве гарнира можно приготовить отварную картошку или любую кашу: рисовую, гречневую, пшеничную. С таким вкусным соусом любая каша исчезнет с тарелки за считанные минуты! В ароматном сливочно-горчичном соусе с шампиньонами даже простые куриные голени станут праздничным блюдом.

Приятного аппетита!

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