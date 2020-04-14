Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
"Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
Изменения в госбюджете: Кабмин опроверг 12 мифов (Фото)
Изменения в госбюджете: Кабмин опроверг 12 мифов (Фото)
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой

Смотрите фото (6)
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
04:00 Сегодня Телеграф

Солёная сельдь прекрасно сочетается в салатах с различными овощами.

Сегодня готовим оригинальный селёдочный салат с картофелем и сладким перцем. Селёдка маринуется с горчицей и растительным маслом, что делает ее пикантной, мягкой и нежной. Сырная заправка с зеленью удачно дополняет весь вкусовой ансамбль салата.

Ингредиенты

  • Сельдь слабосоленая (филе) - 1 шт.

  • Картофель отварной - 2 шт.

  • Яйца отварные - 2 шт.

  • Перец болгарский - 1 шт.

  • Горчица - 1 ст. ложка

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный - по вкусу

Для заправки:

  • Сыр - 30 г

  • Лук зеленый - 1-2 шт.

  • Укроп свежий - 3-4 веточки

  • Масло растительное - 3 ст. ложки

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный - по вкусу

Приготовление

1 Заранее отварить картофель в кожуре, отварить яйца вкрутую.

2 Филе сельди очистить от кожи и костей.

3 Нарезать селёдку кубиками.

4 Добавить горчицу.

5 Добавить растительное масло, перемешать селедку с горчицей и растительным маслом и оставить на 30 минут. Можно посолить и поперчить по вкусу.

6 Вареный картофель и яйца очистить. Болгарский перец очистить от семян.

7 Нарезать кубиками картофель.

8 Нарезать яйца.

9 Болгарский перец нарезать кубиками.

Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)

10 Добавить в салат селедку, маринованную с горчицей и маслом.

11 Подготовить ингредиенты для заправки селёдочного салата.

12 Лук и укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке.

13 Зелень и сыр смешать, влить растительное масло, если нужно - посолить и поперчить.

14 Выложить заправку в салат.

15 Салат из яиц, овощей и сельди перемешать с приготовленной заправкой.

Пикантный селёдочный салат с сырной заправкой готов.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Приготовление салатов, Вкусные салаты, Селедочный салат с сырной заправкой, Селедочный салат, Приготовление селедочного салата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
02 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
03 Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
04 На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
05 Борьба с коронавирусом: Всемирный банк выделил $135 миллионов Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
Ляшко призвал отпраздновать Пасху дома
Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки обнаружено еще 11 инфицированных
COVID-19 в Днепропетровской области выявлен уже у 71 человека
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь