Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой

Сегодня готовим оригинальный селёдочный салат с картофелем и сладким перцем. Селёдка маринуется с горчицей и растительным маслом, что делает ее пикантной, мягкой и нежной. Сырная заправка с зеленью удачно дополняет весь вкусовой ансамбль салата.
Ингредиенты
Сельдь слабосоленая (филе) - 1 шт.
Картофель отварной - 2 шт.
Яйца отварные - 2 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Горчица - 1 ст. ложка
Масло растительное - 2 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец черный - по вкусу
Для заправки:
Сыр - 30 г
Лук зеленый - 1-2 шт.
Укроп свежий - 3-4 веточки
Масло растительное - 3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец черный - по вкусу
Приготовление
1 Заранее отварить картофель в кожуре, отварить яйца вкрутую.
2 Филе сельди очистить от кожи и костей.
3 Нарезать селёдку кубиками.
4 Добавить горчицу.
5 Добавить растительное масло, перемешать селедку с горчицей и растительным маслом и оставить на 30 минут. Можно посолить и поперчить по вкусу.
6 Вареный картофель и яйца очистить. Болгарский перец очистить от семян.
7 Нарезать кубиками картофель.
8 Нарезать яйца.
9 Болгарский перец нарезать кубиками.
10 Добавить в салат селедку, маринованную с горчицей и маслом.
11 Подготовить ингредиенты для заправки селёдочного салата.
12 Лук и укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке.
13 Зелень и сыр смешать, влить растительное масло, если нужно - посолить и поперчить.
14 Выложить заправку в салат.
15 Салат из яиц, овощей и сельди перемешать с приготовленной заправкой.
Пикантный селёдочный салат с сырной заправкой готов.
Приятного аппетита!