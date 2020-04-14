Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой

Солёная сельдь прекрасно сочетается в салатах с различными овощами.

Сегодня готовим оригинальный селёдочный салат с картофелем и сладким перцем. Селёдка маринуется с горчицей и растительным маслом, что делает ее пикантной, мягкой и нежной. Сырная заправка с зеленью удачно дополняет весь вкусовой ансамбль салата.

Ингредиенты

Сельдь слабосоленая (филе) - 1 шт.

Картофель отварной - 2 шт.

Яйца отварные - 2 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Горчица - 1 ст. ложка

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Для заправки:

Сыр - 30 г

Лук зеленый - 1-2 шт.

Укроп свежий - 3-4 веточки

Масло растительное - 3 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Приготовление

1 Заранее отварить картофель в кожуре, отварить яйца вкрутую.

2 Филе сельди очистить от кожи и костей.

3 Нарезать селёдку кубиками.

4 Добавить горчицу.

5 Добавить растительное масло, перемешать селедку с горчицей и растительным маслом и оставить на 30 минут. Можно посолить и поперчить по вкусу.

6 Вареный картофель и яйца очистить. Болгарский перец очистить от семян.

7 Нарезать кубиками картофель.

8 Нарезать яйца.

9 Болгарский перец нарезать кубиками.

10 Добавить в салат селедку, маринованную с горчицей и маслом.

11 Подготовить ингредиенты для заправки селёдочного салата.

12 Лук и укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке.

13 Зелень и сыр смешать, влить растительное масло, если нужно - посолить и поперчить.

14 Выложить заправку в салат.

15 Салат из яиц, овощей и сельди перемешать с приготовленной заправкой.

Пикантный селёдочный салат с сырной заправкой готов.

Приятного аппетита!