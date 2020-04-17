Рецепт дня: Торт "Конфетти" со сливочно-сырным кремом

Такой торт-пирог приготовить совсем несложно, а подать можно даже на праздничный стол

Торт "Конфетти" со сливочно-сырным кремом – яркое лакомство, которое подарит не только приятный вкус, но и отличное настроение. Нежный ароматный пирог, тесто для которого готовится на кефире с добавлением разноцветной сахарной посыпки, гармонично дополняет вкуснейший крем, напоминающий по вкусу пломбир.

Ингредиенты

Для теста:

Мука – 300 г (2 стакана объёмом 200 мл с верхом)

Кефир – 240 мл

Яйца – 3 шт.

Масло сливочное (размягчённое) – 80 г

Масло растительное – 30 мл

Сахар – 150 г

Разрыхлитель теста – 10 г

Сода – 1/2 ч. ложки

Соль – 1 щепотка

Кондитерская посыпка разноцветная – 60 г

Для крема:

Сливки 33% – 200 мл

Сыр сливочный – 300 г

Сахарная пудра – 100 г

Для украшения (по желанию):

Кондитерская посыпка разноцветная

Драже разноцветные

Приготовление

1 В муку всыпаем разрыхлитель и соду. Перемешиваем.

2 Просеиваем мучную смесь.

3 В мягкое сливочное масло всыпаем сахар и соль.

4 Взбиваем 1 минуту.

5 Вливаем растительное масло. Еще раз взбиваем.

6 По одному добавляем яйца.

7 Взбиваем после каждого добавленного яйца до однородности.

8 Затем в три-четыре захода всыпаем муку и вливаем кефир, продолжая взбивать. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов.

9 Последним вводим кефир, регулируя густоту теста. Оно не должно быть жидким. Поэтому немного кефира может остаться. У меня осталось две столовых ложки кефира.

10 Вот таким получается тесто.

11 Всыпаем кондитерскую посыпку. Быстро перемешиваем лопаткой.

12 Форму для выпечки (я использую размером 28 на 18 см) смазываем растительным маслом и выстилаем пергаментной бумагой.

13 Равномерно выкладываем тесто в форму и отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах.

14 Готовность пирога проверяем зубочисткой, вынимаем из формы и полностью остужаем на решетке.

15 У остывшего пирога срезаем краешки. Также, если ваш пирог поднялся при выпекании неравномерно, можете слегка подровнять верхушку.

16 Готовим крем.Соединяем сливочный сыр и половину сахарной пудры. Недолго взбиваем на медленных оборотах миксера.

17 Холодные сливки взбиваем с оставшейся сахарной пудрой до устойчивых пиков.

18 Соединяем обе массы, перемешивая на медленных оборотах миксера.

19 Равномерно выкладываем крем на пирог.

20 Украшаем торт "Конфетти" со сливочно-сырным кремом по желанию, я использую кондитерскую посыпку и разноцветные драже. Отправляем в холодильник на 2 часа.

Приятного чаепития!