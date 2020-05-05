Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой

Смотрите фото (6)
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
03:56 Сегодня Телеграф

Десерт гармонично украшают растопленный шоколад и рубленые грецкие орехи.

Этот оригинальный домашний десерт с кокосовым вкусом по консистенции напоминает молочный пудинг. Шоколадное печенье придает блюду особую эффектность.

Ингредиенты

  • Молоко - 1 л

  • Крупа манная - 200 г

  • Сахар - 200 г

  • Печенье шоколадное - 15 шт.

  • Сахар ванильный - 1/2 ч. ложки

Для украшения:

  • Шоколад черный - 40 г

  • Орехи грецкие - 30 г

Приготовление

1 В кастрюле с толстым дном соедините манную крупу, кокосовую стружку и сахар.

2 Перемешайте. Аккуратно влейте молоко и перемешайте ещё раз.

3 Поставьте кастрюлю на плиту и начните нагревать на небольшом огне. Постоянно помешивайте манную кашу лопаткой, чтобы на дне не образовывались комочки. Нагревать нужно до закипания и заметного загустения массы.

4 Загустевшую манную массу немного взбейте венчиком, добавьте ванильный сахар, перемешайте и остудите. Форму застелите пищевой плёнкой, выложите в неё манную кашу и разровняйте. Я использовала прямоугольную форму размером 9х11х30 см.

5 Вставьте в манную кашу шоколадные печенья. У меня получилось 5 рядов по три штуки в каждом. Сверху закройте десерт пищевой плёнкой и на 2-3 часа поставьте в холодильник.

Рецепт дня: шарлотка с яблоками и корицей

6 Застывший десерт аккуратно переверните на большое блюдо. Удалите пищевую плёнку.

7 Шоколад растопите на водяной бане и полейте им десерт.

Грецкие орехи мелко порубите и посыпьте десерт поверх шоколада.

8 Готовый молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой можно подавать в охлаждённом виде сразу же после украшения.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Вкусные рецепты десертов, Молочный десерт с манкой, Молочные десерты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
03 Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
04 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
05 "Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Замглавы ОП о &quot;Велюре&quot;: У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь