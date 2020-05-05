Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой

Этот оригинальный домашний десерт с кокосовым вкусом по консистенции напоминает молочный пудинг. Шоколадное печенье придает блюду особую эффектность.
Ингредиенты
Молоко - 1 л
Крупа манная - 200 г
Сахар - 200 г
Печенье шоколадное - 15 шт.
Сахар ванильный - 1/2 ч. ложки
Для украшения:
Шоколад черный - 40 г
Орехи грецкие - 30 г
Приготовление
1 В кастрюле с толстым дном соедините манную крупу, кокосовую стружку и сахар.
2 Перемешайте. Аккуратно влейте молоко и перемешайте ещё раз.
3 Поставьте кастрюлю на плиту и начните нагревать на небольшом огне. Постоянно помешивайте манную кашу лопаткой, чтобы на дне не образовывались комочки. Нагревать нужно до закипания и заметного загустения массы.
4 Загустевшую манную массу немного взбейте венчиком, добавьте ванильный сахар, перемешайте и остудите. Форму застелите пищевой плёнкой, выложите в неё манную кашу и разровняйте. Я использовала прямоугольную форму размером 9х11х30 см.
5 Вставьте в манную кашу шоколадные печенья. У меня получилось 5 рядов по три штуки в каждом. Сверху закройте десерт пищевой плёнкой и на 2-3 часа поставьте в холодильник.
6 Застывший десерт аккуратно переверните на большое блюдо. Удалите пищевую плёнку.
7 Шоколад растопите на водяной бане и полейте им десерт.
Грецкие орехи мелко порубите и посыпьте десерт поверх шоколада.
8 Готовый молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой можно подавать в охлаждённом виде сразу же после украшения.
Приятного аппетита!