Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой

Десерт гармонично украшают растопленный шоколад и рубленые грецкие орехи.

Этот оригинальный домашний десерт с кокосовым вкусом по консистенции напоминает молочный пудинг. Шоколадное печенье придает блюду особую эффектность.

Ингредиенты

Молоко - 1 л

Крупа манная - 200 г

Сахар - 200 г

Печенье шоколадное - 15 шт.

Сахар ванильный - 1/2 ч. ложки

Для украшения:

Шоколад черный - 40 г

Орехи грецкие - 30 г

Приготовление

1 В кастрюле с толстым дном соедините манную крупу, кокосовую стружку и сахар.

2 Перемешайте. Аккуратно влейте молоко и перемешайте ещё раз.

3 Поставьте кастрюлю на плиту и начните нагревать на небольшом огне. Постоянно помешивайте манную кашу лопаткой, чтобы на дне не образовывались комочки. Нагревать нужно до закипания и заметного загустения массы.

4 Загустевшую манную массу немного взбейте венчиком, добавьте ванильный сахар, перемешайте и остудите. Форму застелите пищевой плёнкой, выложите в неё манную кашу и разровняйте. Я использовала прямоугольную форму размером 9х11х30 см.

5 Вставьте в манную кашу шоколадные печенья. У меня получилось 5 рядов по три штуки в каждом. Сверху закройте десерт пищевой плёнкой и на 2-3 часа поставьте в холодильник.

6 Застывший десерт аккуратно переверните на большое блюдо. Удалите пищевую плёнку.

7 Шоколад растопите на водяной бане и полейте им десерт.

Грецкие орехи мелко порубите и посыпьте десерт поверх шоколада.

8 Готовый молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой можно подавать в охлаждённом виде сразу же после украшения.

Приятного аппетита!