Рецепт дня: Пасхальные яйца, окрашенные пищевыми красителями

Окрашивание яиц на Пасху пищевыми красителями - легкий и доступный способ.

Привлеките к этому занятию детей, им понравится увлекательный процесс и великолепный результат.

Ингредиенты:

Яйца вареные - 3 шт.

Красители пищевые разноцветные - 5 шт.

Масло растительное

Материалы:

Ёмкости одноразовые - 5 шт.

Палочки ватные - 5 шт.

Перчатки резиновые - 1 пара

Салфетки бумажные белые - 3 шт.

Приготовление

1. Красители могут быть любого цвета, достаточно 4-5 цветов. Бумажные салфетки желательно взять белые и тонкие.

2. Пищевые красители развести в воде (по инструкции на упаковке). Лучше использовать для этого небольшие одноразовые емкости.

3. Яйца заранее отварить вкрутую, остудить в холодной воде, вытереть насухо. Обернуть яйцо бумажной салфеткой, как бы сминая ее, образуя складки.

4. Надеть перчатки. С помощью ватных палочек нанести разноцветные пятна красителей на поверхность яйца, завернутого в салфетку. Краситель наносить густо, без пробелов. Таким образом окрасить всю поверхность яйца в салфетке. Затем аккуратно сжать яйцо в руке, чтобы влажная окрашенная салфетка плотно прилегала к скорлупе.

5. Окрасить так же остальные яйца и оставить их на некоторое время для просушки. Затем бумагу снять. На яйце получается красивый разноцветный рисунок.

6. Окрашенные яйца можно смазать небольшим количеством растительного масла, чтобы придать им блеск.

Пасхальные яйца, окрашенные пищевыми красителями, готовы.