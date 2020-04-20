Рецепт дня: Молочное желе с мандаринами (на агар-агаре)

Такой десерт будет замечательным лакомством для детей и взрослых.

Легкое желе из молока с мандаринами по этому рецепту готовится не с желатином, а с агар-агаром. Кисло-сладкие кусочки мандаринов прекрасно оттеняют нежный вкус молочного желе.

Ингредиенты

Молоко - 360 мл

Мандарины - 3 шт.

Агар-агар - 8 г (1 ч. ложка)

Сахар - 60 г

Вода - 360 мл

Приготовление

1 В кастрюлю налейте холодную воду и всыпьте агар-агар, перемешайте и дайте постоять в течение 20 минут.

2 Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду с агаром до кипения. Всыпьте сахар, перемешайте и варите на среднем огне в течение 3 минут, помешивая.

3 Нагрейте молоко и тонкой струйкой, помешивая, влейте в кастрюлю с агаром. Доведите до кипения, снимите с огня и дайте немного остыть.

4 Мандарины вымойте, очистите от кожуры и разберите на дольки. Каждую дольку очистите от белых плёнок и разрежьте на две части.

5 Разложите кусочки мандаринов по силиконовым формочкам.

6 Залейте формочки с мандаринами молочной массой и уберите в холодное место на 2-3 часа, до застывания.

7 Извлеките желе из формочек. Молочное желе с мандаринами готово к подаче.

Приятного аппетита!