Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой

Этот крем-суп с тыквой и грибами получается необыкновенно нежным и ароматным. Мы используем для приготовления и свежие шампиньоны, и сухие лесные грибы.
Ингредиенты
Шампиньоны - 250 г
Тыква (мякоть) - 100 г
Грибы сушеные - 1 ст. ложка
Чеснок - 1 зубчик
Лук репчатый - 40 г
Масло оливковое - 50 мл
Тимьян сушеный - 0,5 ч. ложки
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Сливки 10% - 125 мл
Бульон куриный (или вода) - 100 мл
Приготовление
1 Тыкву можно использовать замороженную. Бульон я использую куриный, но можно использовать и овощной бульон, и просто воду. Сушеные грибы промываем.
2 Шампиньоны промоем и нарежем любыми кусочками. Форма нарезки роли не играет, так как суп будет пюрироваться. Но один-два грибочка можно нарезать пластинками, чтобы украсить суп при подаче.
3 Лук очистим и тоже крупно нарежем. Чеснок очистим и нарежем пластинками.
4 В кастрюле с толстым дном разогреем 30-40 мл оливкового масла и обжарим лук с чесноком 2-3 минуты (немного масла оставим для жарки пластинок шампиньонов для украшения).
5 Добавим черный молотый перец, сушеный тимьян, промытые сушеные грибы. Обжарим еще 5 минут, периодически помешивая.
6 Затем добавим тыкву, шампиньоны и бульон (или воду). Подсолим.
7 Варим под крышкой около 30 минут.
8 Затем вольем сливки.
9 Пюрируем содержимое кастрюли с помощью погружного блендера до однородности. Поставим кастрюлю на огонь, доведем до кипения и выключим нагрев.
10 Разогреем в сковороде оставшееся оливковое масло и обжарим пластинки грибочков несколько минут, до подрумянивания.
Горячий суп-пюре разольем по тарелкам и украсим поджаренными пластинками шампиньонов.
Приятного аппетита!