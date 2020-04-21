Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой

Супы-пюре занимают особое место среди первых блюд.

Этот крем-суп с тыквой и грибами получается необыкновенно нежным и ароматным. Мы используем для приготовления и свежие шампиньоны, и сухие лесные грибы.

Ингредиенты

Шампиньоны - 250 г

Тыква (мякоть) - 100 г

Грибы сушеные - 1 ст. ложка

Чеснок - 1 зубчик

Лук репчатый - 40 г

Масло оливковое - 50 мл

Тимьян сушеный - 0,5 ч. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Сливки 10% - 125 мл

Бульон куриный (или вода) - 100 мл

Приготовление

1 Тыкву можно использовать замороженную. Бульон я использую куриный, но можно использовать и овощной бульон, и просто воду. Сушеные грибы промываем.

2 Шампиньоны промоем и нарежем любыми кусочками. Форма нарезки роли не играет, так как суп будет пюрироваться. Но один-два грибочка можно нарезать пластинками, чтобы украсить суп при подаче.

3 Лук очистим и тоже крупно нарежем. Чеснок очистим и нарежем пластинками.

4 В кастрюле с толстым дном разогреем 30-40 мл оливкового масла и обжарим лук с чесноком 2-3 минуты (немного масла оставим для жарки пластинок шампиньонов для украшения).

5 Добавим черный молотый перец, сушеный тимьян, промытые сушеные грибы. Обжарим еще 5 минут, периодически помешивая.

6 Затем добавим тыкву, шампиньоны и бульон (или воду). Подсолим.

7 Варим под крышкой около 30 минут.

8 Затем вольем сливки.

9 Пюрируем содержимое кастрюли с помощью погружного блендера до однородности. Поставим кастрюлю на огонь, доведем до кипения и выключим нагрев.

10 Разогреем в сковороде оставшееся оливковое масло и обжарим пластинки грибочков несколько минут, до подрумянивания.

Горячий суп-пюре разольем по тарелкам и украсим поджаренными пластинками шампиньонов.

Приятного аппетита!