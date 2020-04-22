Рецепт дня: Творожно-рисовая запеканка

Очень вкусная и нежная творожно-рисовая запеканка.

По вкусу это что-то среднее между обычной запеканкой и рисовым пудингом. Готовить такую запеканку можно не только с изюмом, но и с другими сухофруктами: курагой, клюквой или вишней, а для аромата в неё также вместо ванили можно добавить немного лимонной или апельсиновой цедры.

Ингредиенты

Творог - 500 г

Масло сливочное - 80 г + для смазывания формы (если форма керамическая)

Яйца - 3 шт.

Рис круглозёрный - 100 г

Изюм - 50 г (по желанию)

Сахар - 130 г

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Соль - щепотка

Для подачи (по желанию):

Взбитые сливки - 150 г

Замороженные ягоды - 1 горсть

Приготовление

1 Сперва нужно приготовить рис. Зёрна риса тщательно промойте, залейте чистой водой в пропорциях 1:2 и варите на медленном огне до мягкости (так как круглый рис очень легко переварить, то после закипания я его варю минут 5-7, выключаю нагрев, накрываю плотной крышкой и оставляю минут на 15. Чаще всего рис за это время успевает дойти до готовности, но при этом не развариться в пюре). Готовому рису следует дать полностью остыть. По весу готового риса должно получиться около 250 г. Сливочное масло нужно растопить. Изюм нужно хорошо промыть и обсушить. Кроме продуктов понадобится форма для выпечки диаметром 20-22 см. Если форма не керамическая - подготовьте пергамент.

2 Поскольку все приготовления займут 15 минут, сразу включите духовку, чтобы она нагрелась до 170 градусов. Для самой запеканки в миску выложите творог, добавьте к нему растопленное сливочное масло, сахар, яичные желтки, ванильный сахар и щепотку соли.

3 Пробейте массу блендером до гладкости.

4 Добавьте остывший рис и перемешайте массу лопаткой.

5 Оставшиеся яичные белки взбейте до крепких пиков.

6 В несколько приемов вмешайте белки в творожно-рисовую массу.

7 Добавьте промытый и обсушенный изюм. Перемешайте.

8 Форму для выпечки творожно-рисовой запеканки следует выложить пергаментом, а, если будете использовать керамическую форму, то её достаточно смазать тонким слоем сливочного масла. Выложите смесь для запеканки в подготовленную форму и выпекайте при 170-180°С около 40-50 минут.

9 Готовой запеканке дайте полностью остыть, так она будет лучше держать форму при нарезании.

10 При подаче я украсила творожно-рисовую запеканку взбитыми сливками и горстью ягод, но вы можете подать её просто со сметаной, с любимым джемом или вареньем, мёдом или шоколадной глазурью!

Приятного аппетита!