Рецепт дня: Шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами

Выразительный вкус шпрот отлично оттеняют нейтральный отварной рис и нежные варёные яйца, а огурец придаёт свежести. Консервированный зелёный горошок как нельзя кстати дополняет это удачное сочетания.
Ингредиенты
Шпроты в масле - 160 г
Горошек зелёный консервированный - 100 г
Огурец - 1 шт.
Рис длиннозернистый - 100 г (в сухом виде)
или рис отварной - 200-250 г
Яйца - 2 шт.
Лук зелёный (только перья) - 3 шт.
Майонез - 70-100 г
Соль - 3 щепотки (по вкусу)
Перец чёрный молотый - 2 щепотки (по вкусу)
Приготовление
1 Поочередно открыть консервные банки со шпротами и горошком и слить жидкость. Яйца отварить вкрутую (8-10 минут в кипящей воде) и остудить в холодной воде.
2 Рис промыть, залить большим количеством холодной воды (примерно 500 мл) и отварить до готовности (15-20 минут после закипания).
3 Готовый рис откинуть на дуршлаг и промыть. Дать рису остыть.
4 Яйца очистить от скорлупы и нарезать кубиками.
5 Огурец тоже нарезать кубиками. (Если кожура горчит, срежьте её.)
6 Шпроты разобрать на небольшие кусочки с помощью вилки.
7 Зелёный лук промыть и обсушить, перья мелко нарезать.
8 В салатнике соединить рис, шпроты, зелёный лук, яйца, огурцы и горошек.
9 Добавить майонез, а также соль и перец по вкусу. Перемешать.
10 Подавать шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами можно сразу после приготовления. Чтобы придать аккуратный и праздничный вид, воспользуйтесь формой для салатов.
Приятного аппетита!