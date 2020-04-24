Рецепт дня: Шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами

С тех пор, как этот рецепт рыбного салата появился в моей записной книжке, то ни один праздник не обходится без него.

Выразительный вкус шпрот отлично оттеняют нейтральный отварной рис и нежные варёные яйца, а огурец придаёт свежести. Консервированный зелёный горошок как нельзя кстати дополняет это удачное сочетания.

Ингредиенты

Шпроты в масле - 160 г

Горошек зелёный консервированный - 100 г

Огурец - 1 шт.

Рис длиннозернистый - 100 г (в сухом виде)

или рис отварной - 200-250 г

Яйца - 2 шт.

Лук зелёный (только перья) - 3 шт.

Майонез - 70-100 г

Соль - 3 щепотки (по вкусу)

Перец чёрный молотый - 2 щепотки (по вкусу)

Приготовление

1 Поочередно открыть консервные банки со шпротами и горошком и слить жидкость. Яйца отварить вкрутую (8-10 минут в кипящей воде) и остудить в холодной воде.

2 Рис промыть, залить большим количеством холодной воды (примерно 500 мл) и отварить до готовности (15-20 минут после закипания).

3 Готовый рис откинуть на дуршлаг и промыть. Дать рису остыть.

4 Яйца очистить от скорлупы и нарезать кубиками.

5 Огурец тоже нарезать кубиками. (Если кожура горчит, срежьте её.)

6 Шпроты разобрать на небольшие кусочки с помощью вилки.

7 Зелёный лук промыть и обсушить, перья мелко нарезать.

8 В салатнике соединить рис, шпроты, зелёный лук, яйца, огурцы и горошек.

9 Добавить майонез, а также соль и перец по вкусу. Перемешать.

10 Подавать шпротный салат с рисом, огурцом, горошком и яйцами можно сразу после приготовления. Чтобы придать аккуратный и праздничный вид, воспользуйтесь формой для салатов.

Приятного аппетита!