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Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком
Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком

Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком

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Рецепт дня: Оладьи из овсяных хлопьев с вареными яйцами и зеленым луком
05:03 Сегодня Телеграф

Особенно хороши такие оладьи в тёплом виде с каким-нибудь соусом или сметаной.

Оригинальные овсяные оладьи с припёком из вареного яйца и зелёного лука - экспресс-рецепт для быстрого перекуса в течении дня или сытного завтрака.

Ингредиенты

  • Молоко - 150 мл

  • Хлопья овсяные быстрого приготовления - 130 г

  • Мука пшеничная - 100 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Лук зелёный - 3-4 пера

  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Масло растительное (для жарки) - 40 мл

Приготовление

1 Одно из двух яиц отварите вкрутую: отправьте его в кастрюльку, залейте водой и поставьте на нагрев. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите яйцо примерно 8 минут. Затем залейте отваренное яйцо холодной водой и оставьте остужаться.

2 Параллельно с отвариванием яйца приготовьте тесто для оладий. Для этого в глубокой миске соедините овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и соль.

3 Тщательно перемешайте.

4 В молоко вбейте оставшееся сырое яйцо и тоже тщательно перемешайте.

5 Частями, каждый раз перемешивая, влейте молочно-яичную смесь в миску с сухими ингредиентами.

6 Хорошо вымешайте тесто до исчезновения комочков. Тесто для оладий с овсяными хлопьями получится довольно густым.

7 Отваренное вкрутую яйцо очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками.

8 Зелёный лук промойте, обсушите и мелко порубите ножом.

9 В сковороде разогрейте растительное масло. Аккуратно выкладывайте в сковороду примерно по 2 ст. ложки теста, формируя оладьи.

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10 Сразу же выложите на поверхность каждой примерно по 1/6 части измельчённого варёного яйца и зелёного лука.

11 Жарьте овсяные оладьи на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.

12 Таким же точно образом поджарьте остальные оладьи с припёком. У меня получилось 6 штук.

Оладьи из овсяных хлопьев с варёными яйцами и зелёным луком готовы.

Приятного аппетита!

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