Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами

Предлагаем рецепт рыбы, приготовленной в духовке в лаваше с томатами. Рыба маринуется сначала в витаминном соусе с луком и петрушкой, после чего заворачиваю рыбу с помидорами в лаваш и отправляю в духовку.
Ингредиенты
Филе рыбы (у меня дори) – 600-700 г
Лаваш армянский (тонкий) – 2 больших листа
Помидоры – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Петрушка свежая – 3 веточки
Сыр твёрдый или полутвёрдый – 50-60 г
Сметана (10%) – 3 ст. ложки
Яйца – 2 шт.
Масло оливковое или другое растительное – 3 ст. ложки
Уксус виноградный – 2 ст. ложки
Горчица (зернистая) – 0,5 ч. ложки
Орегано сушёный (по желанию) – 0,5 ч. ложки
Сахар – 1 щепотка
Соль – по вкусу
Приготовление
1 Разогреть сковороду с маслом (1 ст. ложка). Обжарить лук на среднем огне до прозрачности и лёгкой золотистости, добавив щепотку сахара.
2 Остудить обжаренный лук (переложить его для этого в отдельную посуду) и затем поместить в чашу блендера. Добавить щепотку соли, виноградный уксус, горчицу.
3 Добавить петрушку, 2 ст. ложки оливкового или другого растительного масла и одно сырое яйцо.
4 Взбить в блендере до однородной массы.
5 Перелить содержимое блендера в другую ёмкость, добавить 1 ст. ложку сметаны и орегано (по желанию, можно не класть). Перемешать.
6 Филе рыбы (размороженную рыбу немного подсолить) нарезать удобными кусочками.
7 Выложить кусочки рыбы в приготовленный соус и оставить на 10-15 минут.
8 Один помидор нарезать кружочками, второй - половинками кружочков.
9 Листы лаваша разрезать на 4 части. Положить на каждую часть лаваша кружочек помидора, на него - кусочек рыбы в соусе, сверху еще немного соуса и половинку кружка помидора.
10 Завернуть лаваш с содержимым в конверт.
11 Форму для запекания застелить пергаментной бумагой и выложить конверты из лаваша с рыбой и помидорами в форму (обязательно швом вниз).
12 Приготовить соус для заливки. Для этого взбить яйцо венчиком, добавив щепотку соли.
Добавить 2 ст. ложки сметаны. Перемешать.
13 Сыр натереть на крупной тёрке, добавить в соус и тщательно перемешать.
14 Смазать полученной густой сырной массой рыбные "подушечки".
Отправить форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать рыбу в лаваше 30-40 минут, до образования яркой золотистой корочки.
Рыба, запечённая в лаваше с помидорами, готова.
Приятного аппетита!