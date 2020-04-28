Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами

Блюдо подается как на праздничный стол в холодном виде, так и как повседневное горячее полноценное блюдо.

Предлагаем рецепт рыбы, приготовленной в духовке в лаваше с томатами. Рыба маринуется сначала в витаминном соусе с луком и петрушкой, после чего заворачиваю рыбу с помидорами в лаваш и отправляю в духовку.

Ингредиенты

Филе рыбы (у меня дори) – 600-700 г

Лаваш армянский (тонкий) – 2 больших листа

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка свежая – 3 веточки

Сыр твёрдый или полутвёрдый – 50-60 г

Сметана (10%) – 3 ст. ложки

Яйца – 2 шт.

Масло оливковое или другое растительное – 3 ст. ложки

Уксус виноградный – 2 ст. ложки

Горчица (зернистая) – 0,5 ч. ложки

Орегано сушёный (по желанию) – 0,5 ч. ложки

Сахар – 1 щепотка

Соль – по вкусу

Приготовление

1 Разогреть сковороду с маслом (1 ст. ложка). Обжарить лук на среднем огне до прозрачности и лёгкой золотистости, добавив щепотку сахара.

2 Остудить обжаренный лук (переложить его для этого в отдельную посуду) и затем поместить в чашу блендера. Добавить щепотку соли, виноградный уксус, горчицу.

3 Добавить петрушку, 2 ст. ложки оливкового или другого растительного масла и одно сырое яйцо.

4 Взбить в блендере до однородной массы.

5 Перелить содержимое блендера в другую ёмкость, добавить 1 ст. ложку сметаны и орегано (по желанию, можно не класть). Перемешать.

6 Филе рыбы (размороженную рыбу немного подсолить) нарезать удобными кусочками.

7 Выложить кусочки рыбы в приготовленный соус и оставить на 10-15 минут.

8 Один помидор нарезать кружочками, второй - половинками кружочков.

9 Листы лаваша разрезать на 4 части. Положить на каждую часть лаваша кружочек помидора, на него - кусочек рыбы в соусе, сверху еще немного соуса и половинку кружка помидора.

10 Завернуть лаваш с содержимым в конверт.

11 Форму для запекания застелить пергаментной бумагой и выложить конверты из лаваша с рыбой и помидорами в форму (обязательно швом вниз).

12 Приготовить соус для заливки. Для этого взбить яйцо венчиком, добавив щепотку соли.

Добавить 2 ст. ложки сметаны. Перемешать.

13 Сыр натереть на крупной тёрке, добавить в соус и тщательно перемешать.

14 Смазать полученной густой сырной массой рыбные "подушечки".

Отправить форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать рыбу в лаваше 30-40 минут, до образования яркой золотистой корочки.

Рыба, запечённая в лаваше с помидорами, готова.

Приятного аппетита!