Рецепт дня: Жаркое из картофеля с мясом и грибами

Когда хочется приготовить вкусное и сытное блюдо для своих близких, приготовьте такое жаркое из картофеля с мясом и грибами.

В этом рецепте сначала обжариваем картофель, свинину и грибы на сковороде для усиления вкуса, а затем доводим до готовности с соусом в духовке. Мясо и грибы получаются очень нежными и пропитывают картошку своим вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

Картофель - 500 г

Свинина - 300 г

Шампиньоны - 100 г

Лук репчатый - 1 шт. (60 г)

Сметана 20% - 100 мл

Томатная паста - 25 г

Масло сливочное - 45 г

Масло растительное - 45 мл

Соль - 1/2 ч. ложки

Сахар - 1/2 ч. ложки

Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки

Тимьян сушёный - 1/4 ч. ложки

Приготовление

Подготовьте необходимые ингредиенты. Свинину вымойте и обсушите бумажным полотенцем. В процессе готовки понадобится фольга.

1. Нарежьте мясо средними кусочками. В сковороде соедините 15 г сливочного и 15 мл растительного масла, прогрейте. Выложите в сковороду нарезанное мясо.

2. Обжарьте свинину на сильном огне до золотистой корочки. На это уйдет примерно 5-7 минут. Переложите мясо в горшочек или глубокую форму для запекания.

3. Картофель почистите, вымойте и нарежьте дольками. В сковороде соедините половину оставшегося сливочного и растительного масла. Добавьте дольки картофеля. Обжарьте картофель на среднем огне в течение 15 минут, перемешивая.

4. Половину картофеля выложите на обжаренную свинину ровным слоем. Оставшуюся картошку выложите в тарелку и накройте, картошка понадобится позже.

Включите духовку для разогрева до 180 градусов.

5. Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны оботрите влажным кухонным полотенцем и нарежьте пластинами. В сковороде соедините оставшееся сливочное и растительное масло. Выложите шампиньоны и лук.

6. Обжарьте лук с грибами на среднем огне в течение 5 минут. Переложите грибы с луком в форму на обжаренный картофель ровным слоем. Выложите на грибной слой отложенный картофель.

7. В миске соедините сметану, томатную пасту и сушёный тимьян. Добавьте в миску соль, сахар и молотый перец. Влейте 50 мл воды и хорошенько перемешайте.

8. Подготовленный сметанный соус налейте поверх картофеля и закройте форму крышкой. Если крышки нет, закройте форму фольгой. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

9. Достаньте жаркое из духовки, аккуратно перемешайте, накройте и верните в духовку ещё на 25 минут.

Жаркое из картофеля с мясом и грибами готово. Разложите жаркое по тарелкам и сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!