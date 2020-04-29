Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами

Вместо грецких орехов для начинки можно использовать арахис, миндаль, фундук или же их смесь.
Ингредиенты
Лаваш тонкий - 2-3 листа
Орехи грецкие - 120 г
Масло сливочное - 50 г
Сахар - 4 ст. ложки или по вкусу
Яйцо - 1 шт.
Сахарная пудра для подачи (по желанию) - по вкусу
Приготовление
1 В чашу блендера высыпать орехи и добавить сахар.
2 Измельчить орехи в мелкую крошку.
3 Пересыпать ореховую крошку в миску и добавить мягкое сливочное масло. Размешать до получения однородной пластичной массы.
4 Тонкий лаваш разрезать на прямоугольники. Размеры прямоугольников зависят от желаемого размера готовых рулетиков. Я разделила каждый лаваш на 4 части. Каждая часть была размером примерно 10х14 см.
5 Сформировать рулетики. На каждый кусочек лаваша выложить порцию начинки, подвернуть края и свернуть в плотный рулет.
6 Таким образом сформировать все рулеты.
7 Включить духовку для разогрева до 190 градусов. Застелить противень пергаментом и выложить рулетики.
8 Яйцо разбить в небольшую чашу, взболтать вилкой и смазать рулеты сверху. Выпекать рулетики из лаваша с грецкими орехами около 10 минут, до румяной корочки.
Дать рулетикам из лаваша остыть и по желанию присыпать сахарной пудрой перед подачей.
Приятного аппетита!