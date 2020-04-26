Рецепт дня: Сырный пирог из слоёного теста

Слоёный пирог с начинкой из адыгейского и твердого сыра - ну очень вкусный, а готовится считанные минуты!

Рецепты из слоёного теста - всегда удачные. Сложное для приготовления в домашних условиях слоёное тесто в магазине стоит совсем недорого. Если экспериментировать с начинками, то вы можете готовить новые пироги хоть каждый день!

Ингредиенты:

Тесто слоёное - 500 г

Сыр адыгейский (моцарелла/сулугуни/брынза) - 250 г

Сыр твёрдых сортов - 150 г

Яйца - 2 шт.

Мука - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу

Желток яичный (для смазывания) - 1 шт.

Приготовление

1. Подготовьте все ингредиенты. Можно вместо адыгейского взять другой рассольный сыр - сулугуни, моцареллу или брынзу. Слоёное тесто разморозьте, оставив на столе в тёплой комнате на 40-50 минут.

2. Адыгейский сыр и любой сыр твёрдых сортов натрите на тёрке с крупными отверстиями. Сыр переложите в глубокую миску, вбейте два яйца. Добавьте соль и смесь перцев по вкусу. Если сыр достаточно солёный, то соль можно не добавлять.

3. Половинку слоёного теста выложите на припыленную мукой поверхность. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,3-0,5 см по размеру вашей формы для выпечки. Выложите пласт теста в форму так, чтобы сформировались бортики высотой 2-3 см.

Включите духовку для разогрева до 190 градусов.

4. Выложите в форму сырную начинку.

5. Вторую половину теста также раскатайте в квадрат и обрежьте края, придав ему круглую форму. Накройте начинку вторым пластом, сделайте небольшие надрезы.

6. Желток смешайте с 1 ст. ложкой воды.

7. Из обрезков теста сделайте украшения: полоски любой формы или кружочки. Края теста соедините между собой при помощи ручки чайной ложки. Смажьте пирог желтком.

8. Выпекайте пирог из слоёного теста с сырной начинкой в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.

Выньте пирог из формы, слегка остудите и подавайте к столу. Тёплая сырная начинка - невероятно вкусная, а нежное, солоноватое, рассыпающееся в руках слоёное тесто - прекрасная оболочка для неё.

Этот сырный пирог вкусен как в тёплом, так и в холодном виде. Невозможно оторваться!

Приятного аппетита!