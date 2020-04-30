Рецепт дня: Суп с курицей, плавленым сыром и овощами

Оригинальный, яркий, весенний супчик с курицей, кукурузой и плавленным сыром.
Ингредиенты
Куриное филе - 1 шт.
Сыр плавленый - 80 г
Перец сладкий красный - 100 г
Кукуруза - 0,5 банки
Картофель - 300 г (2 шт.)
Морковь - 100 г (1 шт.)
Чеснок - 3 зубчика
Петрушка свежая - 5-6 веточек
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Паприка сладкая молотая - 0,5 ч. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки
Вода - 1,5 л
Приготовление
1 Куриное филе нарезать крупными кусочкам.
2 Переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Снять образовавшуюся пену и варить 10 минут.
3 Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками.
4 Добавить морковь в кастрюлю и варить 5 минут.
5 Картофель очистить и нарезать крупными кусочками.
6 Выложить картофель в кастрюлю и варить 5 минут.
7 Болгарский перец нарезать соломкой или брусочками (я использовала уже нарезанный и замороженный перец) и добавить в кастрюлю. Варить на умеренном огне 5 минут.
8 Добавить кукурузу.
9 Плавленый сыр нарезать кубиками или натереть на терке.
10 Добавить плавленый сыр в кастрюлю и варить 2 минуты.
11 Чеснок очистить. Нарезать чеснок и зелень петрушки.
12 Отправить в кастрюлю. Добавить растительное масло, молотую паприку, соль и черный молотый перец. Варить 7-10 минут на небольшом огне.
Приятного аппетита!