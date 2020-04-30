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Рецепт дня: Суп с курицей, плавленым сыром и овощами

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Рецепт дня: Суп с курицей, плавленым сыром и овощами
03:58 Сегодня Телеграф

Сытный, но в то же время не тяжелый, вкусный суп.

Оригинальный, яркий, весенний супчик с курицей, кукурузой и плавленным сыром.

Ингредиенты

  • Куриное филе - 1 шт.

  • Сыр плавленый - 80 г

  • Перец сладкий красный - 100 г

  • Кукуруза - 0,5 банки

  • Картофель - 300 г (2 шт.)

  • Морковь - 100 г (1 шт.)

  • Чеснок - 3 зубчика

  • Петрушка свежая - 5-6 веточек

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Паприка сладкая молотая - 0,5 ч. ложки

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

  • Вода - 1,5 л

Приготовление

1 Куриное филе нарезать крупными кусочкам.

2 Переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Снять образовавшуюся пену и варить 10 минут.

3 Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками.

4 Добавить морковь в кастрюлю и варить 5 минут.

5 Картофель очистить и нарезать крупными кусочками.

6 Выложить картофель в кастрюлю и варить 5 минут.

7 Болгарский перец нарезать соломкой или брусочками (я использовала уже нарезанный и замороженный перец) и добавить в кастрюлю. Варить на умеренном огне 5 минут.

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8 Добавить кукурузу.

9 Плавленый сыр нарезать кубиками или натереть на терке.

10 Добавить плавленый сыр в кастрюлю и варить 2 минуты.

11 Чеснок очистить. Нарезать чеснок и зелень петрушки.

12 Отправить в кастрюлю. Добавить растительное масло, молотую паприку, соль и черный молотый перец. Варить 7-10 минут на небольшом огне.

Приятного аппетита!

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