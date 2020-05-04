Рецепт дня: Апельсиновые сырники

В меру сладкие, с яркими нотками апельсина, эти ароматные сырники покорят ваши вкусовые рецепторы!

Апельсиновые сырники - невероятно вкусное и красивое блюдо, которое отлично подходит к чаю, молоку и другим напиткам.

Ингредиенты

Творог - 500 г

Апельсин - 1 шт.

Мука пшеничная - 5 ст. ложек + для подпыла

Сахар - 5 ст. ложек

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Масло растительное (для жарки) - 3 ст. ложки

Приготовление

1 Апельсин тщательно вымыть, после обдать крутым кипятком и обсушить. Натереть апельсиновую цедру на мелкой тёрке (понадобится примерно 2 ч. ложки). Из половины апельсина выдавить сок (примерно 5-6 ст. ложек). Соединить сок и цедру.

2 Творог переложить в глубокую миску. Если творог используется не однородный, а зернистый, его обязательно нужно протереть через сито или тщательно перетереть вилкой.

3 Вбить яйцо в миску с творогом.

4 Следом всыпать сахар и соль.

5 Сок апельсина и цедру также добавить в миску.

6 Всеять муку через сито.

7 Тщательно перемешать. При желании можно использовать погружной блендер.

8 Доску или стол слегка подпылить мукой. Творожно-апельсиновую массу разделить на примерно 8 частей. Каждую скатать в шарик и слегка сплющив, сформировать небольшие сырники. По желанию, можно придать заготовкам более округлую форму, покрутив их о плоскую сторону ножа.

9 Сковороду с растительным маслом разогреть на среднем огне. Выложить в сковороду сырники и жарить на огне чуть ниже среднего примерно по 4 минуты с каждой стороны, до румяности.

По желанию, готовые сырники можно ненадолго выложить на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Ароматные апельсиновые сырники отлично сочетаются со сметаной или мёдом. Да и без всяких дополнений они очень хороши!

Приятного аппетита!