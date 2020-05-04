Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Рецепт дня: Апельсиновые сырники
Рецепт дня: Апельсиновые сырники

Рецепт дня: Апельсиновые сырники

Смотрите фото (5)
Рецепт дня: Апельсиновые сырники
05:25 Сегодня Телеграф

В меру сладкие, с яркими нотками апельсина, эти ароматные сырники покорят ваши вкусовые рецепторы!

Апельсиновые сырники - невероятно вкусное и красивое блюдо, которое отлично подходит к чаю, молоку и другим напиткам.

Ингредиенты

  • Творог - 500 г

  • Апельсин - 1 шт.

  • Мука пшеничная - 5 ст. ложек + для подпыла

  • Сахар - 5 ст. ложек

  • Яйцо - 1 шт.

  • Соль - щепотка

  • Масло растительное (для жарки) - 3 ст. ложки

Приготовление

1 Апельсин тщательно вымыть, после обдать крутым кипятком и обсушить. Натереть апельсиновую цедру на мелкой тёрке (понадобится примерно 2 ч. ложки). Из половины апельсина выдавить сок (примерно 5-6 ст. ложек). Соединить сок и цедру.

2 Творог переложить в глубокую миску. Если творог используется не однородный, а зернистый, его обязательно нужно протереть через сито или тщательно перетереть вилкой.

3 Вбить яйцо в миску с творогом.

4 Следом всыпать сахар и соль.

5 Сок апельсина и цедру также добавить в миску.

Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами

6 Всеять муку через сито.

7 Тщательно перемешать. При желании можно использовать погружной блендер.

8 Доску или стол слегка подпылить мукой. Творожно-апельсиновую массу разделить на примерно 8 частей. Каждую скатать в шарик и слегка сплющив, сформировать небольшие сырники. По желанию, можно придать заготовкам более округлую форму, покрутив их о плоскую сторону ножа.

9 Сковороду с растительным маслом разогреть на среднем огне. Выложить в сковороду сырники и жарить на огне чуть ниже среднего примерно по 4 минуты с каждой стороны, до румяности.

По желанию, готовые сырники можно ненадолго выложить на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Ароматные апельсиновые сырники отлично сочетаются со сметаной или мёдом. Да и без всяких дополнений они очень хороши!

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Кулинария, Сырники, Вкусные рецепты, Приготовление сырников, Апельсиновые сырники, Рецепты сырников, Вкусные сырники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
04 В Киеве перекроют еще один путепровод
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь