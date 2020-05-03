Рецепт дня: Запеканка из цветной капусты с куриным филе и сыром

Предлагаем приготовить вам эту простую и легкую запеканку из цветной капусты и куриного филе.

Цветная капуста и курица прекрасно сочетаются друг с другом. А если к ним ещё добавить сыр, сливки, яйца и чеснок, и затем запечь, то получится очень интересная запеканка из цветной капусты с куриным филе.

Ингредиенты

Капуста цветная - 300 г (0,5 шт.)

Филе куриное - 150 г (1 шт.)

Сыр твёрдый - 50 г

Яйца - 2 шт.

Сливки жирностью 10% - 100 мл

Чеснок - 1 зубчик

Соль - 0,5 ч. ложки

Перец чёрный молотый - 1 щепотка

Масло растительное - 1 ст. ложка (+ для смазывания формы)

Укроп свежий (для подачи) - 1-2 веточки

Приготовление

1 Цветную капусту вымойте и разберите на соцветия.

2 В кастрюлю налейте воду, добавьте 1/4 ч. ложки соли, доведите до кипения. Отправьте в воду соцветия капусты, снова доведите до кипения и готовьте на среднем огне в течение 3 минут. Слейте отвар и залейте капусту холодной водой.

Откиньте цветную капусту на дуршлаг и дайте воде полностью стечь.

3 Куриное филе вымойте холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными полосками. В сковороду налейте растительное масло и уложите подготовленную курицу, посолите щепоткой соли.

4 Обжаривайте курицу на сильном огне, перемешивая, до румяной корочки. На это уйдет примерно 3-5 минут.

5 Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите отваренную цветную капусту.

6 Поверх капусты уложите обжаренное филе ровным слоем.

7 В миску разбейте яйца, посолите оставшейся солью и влейте сливки. Всё хорошенько перемешайте до однородной массы.

8 Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте в миску с яйцами и сливками.

9 Чеснок очистите и натрите на мелкой тёрке (или пропустите через пресс). Добавьте в миску с яично-сырной массой и перемешайте.

10 Залейте полученной смесью форму с куриным филе и цветной капустой, распределяя равномерно сыр сверху курицы.

11 Поставьте форму в горячую духовку и запекайте в течение 40 минут, до золотистой корочки.

Затем достаньте форму из духовки.

Запеканка из цветной капусты с курицей готова. Разрежьте блюдо на порции и сразу подавайте, украсив при желании зеленью.

Приятного аппетита!