Рецепт дня: Запеканка из цветной капусты с куриным филе и сыром

Цветная капуста и курица прекрасно сочетаются друг с другом. А если к ним ещё добавить сыр, сливки, яйца и чеснок, и затем запечь, то получится очень интересная запеканка из цветной капусты с куриным филе.
Ингредиенты
Капуста цветная - 300 г (0,5 шт.)
Филе куриное - 150 г (1 шт.)
Сыр твёрдый - 50 г
Яйца - 2 шт.
Сливки жирностью 10% - 100 мл
Чеснок - 1 зубчик
Соль - 0,5 ч. ложки
Перец чёрный молотый - 1 щепотка
Масло растительное - 1 ст. ложка (+ для смазывания формы)
Укроп свежий (для подачи) - 1-2 веточки
Приготовление
1 Цветную капусту вымойте и разберите на соцветия.
2 В кастрюлю налейте воду, добавьте 1/4 ч. ложки соли, доведите до кипения. Отправьте в воду соцветия капусты, снова доведите до кипения и готовьте на среднем огне в течение 3 минут. Слейте отвар и залейте капусту холодной водой.
Откиньте цветную капусту на дуршлаг и дайте воде полностью стечь.
3 Куриное филе вымойте холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными полосками. В сковороду налейте растительное масло и уложите подготовленную курицу, посолите щепоткой соли.
4 Обжаривайте курицу на сильном огне, перемешивая, до румяной корочки. На это уйдет примерно 3-5 минут.
5 Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите отваренную цветную капусту.
6 Поверх капусты уложите обжаренное филе ровным слоем.
7 В миску разбейте яйца, посолите оставшейся солью и влейте сливки. Всё хорошенько перемешайте до однородной массы.
8 Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте в миску с яйцами и сливками.
9 Чеснок очистите и натрите на мелкой тёрке (или пропустите через пресс). Добавьте в миску с яично-сырной массой и перемешайте.
10 Залейте полученной смесью форму с куриным филе и цветной капустой, распределяя равномерно сыр сверху курицы.
11 Поставьте форму в горячую духовку и запекайте в течение 40 минут, до золотистой корочки.
Затем достаньте форму из духовки.
Запеканка из цветной капусты с курицей готова. Разрежьте блюдо на порции и сразу подавайте, украсив при желании зеленью.
Приятного аппетита!