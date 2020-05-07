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Рецепт дня: Творожная запеканка "Идеальная" с манкой и цукатами

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Рецепт дня: Творожная запеканка "Идеальная" с манкой и цукатами
04:04 Сегодня Телеграф

Кусочек такой вкуснятины обеспечивает прекрасный завтрак и залог хорошего дня! Присоединяйтесь!

Домашняя, вкусная творожная запеканка с манной кашей. Нежная, воздушная, хорошо держит форму, в меру сладкая. Текстура запеканки однородная и очень приятная. Апельсиновые цукаты придают запеканке особую изюминку.

Ингредиенты

  • Творог — 500 г

  • Масло сливочное — 30 г

  • Яйца — 2 шт. (100 г)

  • Молоко — 100 мл

  • Вода — 100 мл

  • Манная крупа — 50 г

  • Сахар — 100 г

  • Цукаты (апельсиновые) — 30 г

  • Соль — 1 щепотка

  • Ванилин — 1 щепотка

  • Масло растительное — для смазывания формы

Приготовление

1 Молоко сразу соединяю с водой. Сливочное масло нужно мягкое. Сахар можно регулировать самостоятельно. У меня запеканка не очень сладкая. Цукаты - по желанию и наличию. Можно заменить на изюм, курагу или цедру одного апельсина. Или вовсе ничего не класть.

2 Манную крупу соединяю в кастрюльке с солью и ванилином.

3 Заливаю манку молоком и водой. 

4 Перемешиваю и отправляю на плиту. При постоянном помешивании довожу до кипения.

5 В горячую манную кашу добавляю размягчённое сливочное масло.

6 Хорошо перемешиваю.

7 Манную кашу с маслом чем-нибудь накрываю, так как теплая или горячая каша лучше объединится с творогом, и отставляю в сторонку. Духовку разогреваю до 160-170 градусов.

8 Творог лучше пробить погружным блендером или протереть через сито до пастообразного состояния.

9 Добавляю к творогу яйца и сахар.

Рецепт дня: Апельсиновые сырники

10 Хорошо перемешиваю.

11 Затем добавляю манную кашу. Снова перемешиваю.

12 Если будут комочки, можно пробить погружным блендером. Масса должна быть однородной, кремообразной.

13 И в самом конце добавляю цукаты. Всё перемешиваю.

14 Выпекать буду в форме для кекса. Размер формы — 12х21 см. Дно и бока смазываю растительным маслом и застилаю пергаментом.

15 Творожную массу выкладываю в форму, разравниваю и отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 160 градусов, на 40-45 минут. По времени ориентируйтесь на свою духовку. Но не устанавливайте высокую температуру, так как творожная запеканка сильно поднимется, а затем опадёт и будет сморщенная. :) Хотя на вкусовых качествах это никак не отразится.

16 Запеканка слегка зарумянится. Даю ей полностью остыть.

17 Вынимаю из формы.

По желанию можно украсить фруктами или ягодами.

Подавать творожную запеканку можно с мёдом, вареньем или свежей сметаной.

Приятного аппетита!

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