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Рецепт дня: Хек с грибами, запеченный в сливочно-горчичном соусе

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Рецепт дня: Хек с грибами, запеченный в сливочно-горчичном соусе
03:55 Сегодня Телеграф

Добавим сушеную ароматную зелень, а также приготовлю соус на основе сливок и горчицы – в таком соусе рыба получается превосходной.

Сегодня приготовим хек с грибами в духовке – это вкусное, нежное и аппетитное блюдо, к которому подойдёт любой гарнир: каша, пюре или паста.

Ингредиенты

  • Хек - 300 г

  • Шампиньоны - 150 г

  • Лук репчатый - 100 г

  • Морковь - 100 г

  • Сливки 20% - 120 мл

  • Мука - 3 ст. ложки

  • Петрушка сушёная - 1/3 ч. ложки

  • Мята сушёная - 1/3 ч. ложки

  • Майоран сушёный - 1/3 ч. ложки

  • Горчица - 1 ч. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Чеснок сушёный - по вкусу

  • Масло растительное - 3 ст. ложки

Приготовление

1 Грибы можно использовать любые. Самые доступные – шампиньоны, они прекрасно подойдут для этого блюда.

2 Морковь и лук очистить. Морковь нарезать небольшими кусочками, а лук – кубиками.

3 Шампиньоны обтереть влажным кухонным полотенцем и нарезать крупными кусочками. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

4 В разогретой с растительным маслом сковороде обжарить на среднем огне лук, морковь и грибы в течение 4-5 минут.

5 Хек очистить от внутренностей, срезать плавники. Нарезать рыбу порционными кусочками.

6 Кусочки рыбы выложить в пакет, добавить муку. Пакет закрыть и немного повращать, чтобы рыба внутри обвалялась в муке со всех сторон.

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7 Обжаренные лук, морковь и грибы снять со сковороды. Выложить в сковороду хек и обжарить по несколько минут с каждой стороны.

8 Сливки соединить с горчицей, добавить сушёную петрушку, мяту, майоран, соль и молотый перец. Перемешать соус.

9 В казан или жаростойкую форму выложить обжаренные с луком и морковью грибы. Сверху выложить рыбу и залить подготовленным соусом. Добавить лавровый лист, сушёный чеснок и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Хек с грибами, запечённый в сливочно-горчичном соусе, готов к подаче.

Приятного аппетита!

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Кулинария, Хек, Рыбные блюда, Вкусные рецепты, Блюда с рыбы, Что можно приготовить с хека.
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