Рецепт дня: Хек с грибами, запеченный в сливочно-горчичном соусе

Сегодня приготовим хек с грибами в духовке – это вкусное, нежное и аппетитное блюдо, к которому подойдёт любой гарнир: каша, пюре или паста.
Ингредиенты
Хек - 300 г
Шампиньоны - 150 г
Лук репчатый - 100 г
Морковь - 100 г
Сливки 20% - 120 мл
Мука - 3 ст. ложки
Петрушка сушёная - 1/3 ч. ложки
Мята сушёная - 1/3 ч. ложки
Майоран сушёный - 1/3 ч. ложки
Горчица - 1 ч. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Чеснок сушёный - по вкусу
Масло растительное - 3 ст. ложки
Приготовление
1 Грибы можно использовать любые. Самые доступные – шампиньоны, они прекрасно подойдут для этого блюда.
2 Морковь и лук очистить. Морковь нарезать небольшими кусочками, а лук – кубиками.
3 Шампиньоны обтереть влажным кухонным полотенцем и нарезать крупными кусочками. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.
4 В разогретой с растительным маслом сковороде обжарить на среднем огне лук, морковь и грибы в течение 4-5 минут.
5 Хек очистить от внутренностей, срезать плавники. Нарезать рыбу порционными кусочками.
6 Кусочки рыбы выложить в пакет, добавить муку. Пакет закрыть и немного повращать, чтобы рыба внутри обвалялась в муке со всех сторон.
7 Обжаренные лук, морковь и грибы снять со сковороды. Выложить в сковороду хек и обжарить по несколько минут с каждой стороны.
8 Сливки соединить с горчицей, добавить сушёную петрушку, мяту, майоран, соль и молотый перец. Перемешать соус.
9 В казан или жаростойкую форму выложить обжаренные с луком и морковью грибы. Сверху выложить рыбу и залить подготовленным соусом. Добавить лавровый лист, сушёный чеснок и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Хек с грибами, запечённый в сливочно-горчичном соусе, готов к подаче.
Приятного аппетита!