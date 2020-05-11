Рецепт дня: Овсяные оладьи с зеленым луком

Неплохой способ применения привычных овсяных хлопьев - закусочные овсяные оладьи с зелёным луком. Приготовить эти румяные, сочные оладушки с хрустящей корочкой очень легко - даже овсянку варить не придётся.
Ингредиенты
Овсяные хлопья - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт. (60 г)
Лук зелёный - 2-3 веточки
Куркума молотая - 1/4 ч. ложки
Соль - 1/2 ч. ложки
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло растительное (для жарки) - 3 ст. ложки
Приготовление
1 В чайнике или кастрюльке довести до кипения примерно 200 мл воды (соотношение овсяных хлопьев и воды - примерно 1:2). Овсяные хлопья залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут для набухания.
2 Луковицу очистить и натереть на крупной тёрке.
3 В глубокой миске соединить яйцо, соль и молотый чёрный перец.
4 Взболтать венчиком или вилкой до однородности.
5 В миску с овсянкой добавить натёртый лук и яичную массу.
6 Перемешать.
7 Зелёный лук промыть, обсушить и мелко порубить ножом.
8 Добавить в миску измельчённый зелёный лук и куркуму.
9 Перемешать до однородности.
10 В сковороде разогреть растительное масло. Столовой ложкой выложить тесто в сковороду, формируя оладьи.
11 Жарить оладьи на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяности. По желанию обжаренные оладьи можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
Подавать готовые закусочные оладьи с зелёным луком к столу, по желанию украсив их зеленью и дополнив сметаной или любым другим соусом на свой вкус.
Приятного аппетита!