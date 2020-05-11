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Рецепт дня: Овсяные оладьи с зеленым луком

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Рецепт дня: Овсяные оладьи с зеленым луком
05:24 Сегодня Телеграф

Такой простой рецепт сытных и вкусных оладий из овсяных хлопьев точно стоит взять на заметку!

Неплохой способ применения привычных овсяных хлопьев - закусочные овсяные оладьи с зелёным луком. Приготовить эти румяные, сочные оладушки с хрустящей корочкой очень легко - даже овсянку варить не придётся.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья - 100 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Лук репчатый - 1 шт. (60 г)

  • Лук зелёный - 2-3 веточки

  • Куркума молотая - 1/4 ч. ложки

  • Соль - 1/2 ч. ложки

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

  • Масло растительное (для жарки) - 3 ст. ложки

Приготовление

1 В чайнике или кастрюльке довести до кипения примерно 200 мл воды (соотношение овсяных хлопьев и воды - примерно 1:2). Овсяные хлопья залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут для набухания.

2 Луковицу очистить и натереть на крупной тёрке.

3 В глубокой миске соединить яйцо, соль и молотый чёрный перец.

4 Взболтать венчиком или вилкой до однородности.

5 В миску с овсянкой добавить натёртый лук и яичную массу.

6 Перемешать.

7 Зелёный лук промыть, обсушить и мелко порубить ножом.

8 Добавить в миску измельчённый зелёный лук и куркуму.

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9 Перемешать до однородности.

10 В сковороде разогреть растительное масло. Столовой ложкой выложить тесто в сковороду, формируя оладьи.

11 Жарить оладьи на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяности. По желанию обжаренные оладьи можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Подавать готовые закусочные оладьи с зелёным луком к столу, по желанию украсив их зеленью и дополнив сметаной или любым другим соусом на свой вкус.

Приятного аппетита!

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