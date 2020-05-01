Рецепт дня: Куриные наггетсы в хлебной панировке

Когда дома просят что-нибудь вкусненькое, сразу вспоминаем этот рецепт! Куриная грудка хорошо промаринована и быстро обжарена! А для панировки используем замороженную булочку, натёртую на тёрке.
Ингредиенты:
Куриное филе - 2 шт.
Яйцо - 1 шт.
Карри острый молотый - 1 ч. ложка
Булочка замороженная (для панировки) - 1 шт. (или замороженный батон, хлеб)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло растительное - для жарки
Приготовление
1. Готовится всё довольно быстро. Нарезаем куриное филе небольшими кусочками. Каждый кусочек филе слегка надрезаем с каждой стороны для лучшего проникновения маринада.
2. В большой чашке соединяем куриное мясо, карри (можете взять свои любимые пряности), соль и яйцо. Хорошо перемешиваем.
Даём немного постоять (минут 10). Хотя можно начинать готовить и сразу.
3. Замороженную булку натираем на мелкой тёрке. В полученную панировку добавляем соль и чёрный перец. Перемешиваем.
4. Каждый кусочек курицы обваливаем в панировке. Панировка хорошо и равномерно прилипает к куриному мясу.
5. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваем курочку по паре минут с каждой стороны (нагрев умеренный). Для таких небольших кусочков времени достаточно.
6. Собираем все кусочки обжаренного филе в форму. Накрываем форму фольгой - и в разогретую духовку минут на 8 при температуре 200 градусов.
7. После духовки все домашние наггетсы будут одной температуры. И их можно подавать все сразу!
Приятного аппетита!