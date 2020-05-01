Рецепт дня: Куриные наггетсы в хлебной панировке

Рецепт простой - готовьте на здоровье и с удовольствием!

Когда дома просят что-нибудь вкусненькое, сразу вспоминаем этот рецепт! Куриная грудка хорошо промаринована и быстро обжарена! А для панировки используем замороженную булочку, натёртую на тёрке.

Ингредиенты:

Куриное филе - 2 шт.

Яйцо - 1 шт.

Карри острый молотый - 1 ч. ложка

Булочка замороженная (для панировки) - 1 шт. (или замороженный батон, хлеб)

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Масло растительное - для жарки

Приготовление

1. Готовится всё довольно быстро. Нарезаем куриное филе небольшими кусочками. Каждый кусочек филе слегка надрезаем с каждой стороны для лучшего проникновения маринада.

2. В большой чашке соединяем куриное мясо, карри (можете взять свои любимые пряности), соль и яйцо. Хорошо перемешиваем.

Даём немного постоять (минут 10). Хотя можно начинать готовить и сразу.

3. Замороженную булку натираем на мелкой тёрке. В полученную панировку добавляем соль и чёрный перец. Перемешиваем.

4. Каждый кусочек курицы обваливаем в панировке. Панировка хорошо и равномерно прилипает к куриному мясу.

5. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваем курочку по паре минут с каждой стороны (нагрев умеренный). Для таких небольших кусочков времени достаточно.

6. Собираем все кусочки обжаренного филе в форму. Накрываем форму фольгой - и в разогретую духовку минут на 8 при температуре 200 градусов.

7. После духовки все домашние наггетсы будут одной температуры. И их можно подавать все сразу!

Приятного аппетита!