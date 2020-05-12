Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром

Получилось невероятно вкусно – пирог очень ароматный, с корочкой, много рыбы и сыра, который расплавился.
Ингредиенты
Корюшка (или любая мелкая рыба) – 300 г
Лук репчатый – 2-3 шт.
Сыр твёрдый – 200 г
Морковь – 1 шт.
Молоко – 250 мл (1 стакан)
Масло растительное (для жарки) – 150 мл
Яйца – 6 шт.
Мука – 350-400 г (2 стакана по 250 мл + 1-3 ст. ложки с горкой)
Разрыхлитель – 1,5 ч. ложки
Сахар – 1 ч. ложка
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – по вкусу
Зелень петрушки – по вкусу
Масло сливочное (для подготовки формы) – 20-30 г
Приготовление
1 Для начала лук нарезаем кубиками и обжариваем до золотистости. Растительное масло для жарки берём из общего количества, приготовленного для рецепта.
2 Подготавливаем заранее мелкую рыбку. У меня – корюшка: почистил, вымыл и перед жаркой обсушил. Рядом на второй сковороде обжариваем рыбу (используем ещё часть масла из общего количества). Рыбку лучше выкладывать в один слой, тогда она очень быстро приготовится. Несколько корюшек поджарю с головой – буду использовать для украшения пирога.
3 Добавляем морковь к луку. Обжариваем несколько минут.
4 Рыба и овощи готовы и немного остыли. Теперь готовим тесто для заливного пирога. Яйца взбиваем венчиком, добавляем соль, сахар, молоко и остатки растительного масла (30-40 мл).
5 Вводим в яично-молочную смесь обжаренный лук с морковкой.
6 Добавляем перец и измельчённую зелень петрушки.
7 Вводим натёртый на крупной тёрке сыр. Остаётся только добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем — и тесто готово.
8 Разогреваем духовку до 180 градусов. Я подготовил овальную форму 33*23 см, застелил пергаментом, края смазал сливочным маслом.
9 В подготовленной форме, чередуя слои, распределяем тесто и жареную корюшку.
10 Сверху по кругу расставляем рыбку с головой, слегка её притопив в тесте.
11 Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов минут 40-50.
Разрезаем заливной рыбный пирог с овощами, сыром и зеленью на кусочки и подаём.
Готовьте на здоровье!