Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Буславец: "Зеленая" энергетика у нас - это негарантированное производство
Буславец: "Зеленая" энергетика у нас - это негарантированное производство
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Власти Италии ведут переговоры о легализации полмиллиона трудовых мигрантов
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов
Рейтинг DxOMark: Galaxy S20+ ворвался в ТОП 10 лучших камерофонов

Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром

Смотрите фото (5)
Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром
03:58 Сегодня Телеграф

Очень интересный рецепт финского рыбного пирога.

Получилось невероятно вкусно – пирог очень ароматный, с корочкой, много рыбы и сыра, который расплавился.

Ингредиенты

  • Корюшка (или любая мелкая рыба) – 300 г

  • Лук репчатый – 2-3 шт.

  • Сыр твёрдый – 200 г

  • Морковь – 1 шт.

  • Молоко – 250 мл (1 стакан)

  • Масло растительное (для жарки) – 150 мл

  • Яйца – 6 шт.

  • Мука – 350-400 г (2 стакана по 250 мл + 1-3 ст. ложки с горкой)

  • Разрыхлитель – 1,5 ч. ложки

  • Сахар – 1 ч. ложка

  • Соль – по вкусу

  • Перец чёрный молотый – по вкусу

  • Зелень петрушки – по вкусу

  • Масло сливочное (для подготовки формы) – 20-30 г

Приготовление

1 Для начала лук нарезаем кубиками и обжариваем до золотистости. Растительное масло для жарки берём из общего количества, приготовленного для рецепта.

2 Подготавливаем заранее мелкую рыбку. У меня – корюшка: почистил, вымыл и перед жаркой обсушил. Рядом на второй сковороде обжариваем рыбу (используем ещё часть масла из общего количества). Рыбку лучше выкладывать в один слой, тогда она очень быстро приготовится. Несколько корюшек поджарю с головой – буду использовать для украшения пирога. 

3 Добавляем морковь к луку. Обжариваем несколько минут.

4 Рыба и овощи готовы и немного остыли. Теперь готовим тесто для заливного пирога. Яйца взбиваем венчиком, добавляем соль, сахар, молоко и остатки растительного масла (30-40 мл).

5 Вводим в яично-молочную смесь обжаренный лук с морковкой.

6 Добавляем перец и измельчённую зелень петрушки.

7 Вводим натёртый на крупной тёрке сыр. Остаётся только добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем — и тесто готово.

Рецепт дня: Овсяные оладьи с зеленым луком

8 Разогреваем духовку до 180 градусов. Я подготовил овальную форму 33*23 см, застелил пергаментом, края смазал сливочным маслом.

9 В подготовленной форме, чередуя слои, распределяем тесто и жареную корюшку.

10 Сверху по кругу расставляем рыбку с головой, слегка её притопив в тесте.

11 Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов минут 40-50.

Разрезаем заливной рыбный пирог с овощами, сыром и зеленью на кусочки и подаём.

Готовьте на здоровье!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Выпечка, Пироги, Вкусные рецепты, Блюда с рыбы, Пирог с рыбы, Заливной рыбный пирог с овощами и сыром, Заливной рыбный пирог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
02 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
03 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
04 Нардеп "Слуги народа" о заявлениях Ляшко о скверах: Это не нормально
05 Меркель: Германия вступает в "новую фазу пандемии" COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Трамп об отношениях с Китаем: Я ними недоволен
Трамп об отношениях с Китаем: Я ними недоволен
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром
Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь