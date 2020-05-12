Рецепт дня: Заливной рыбный пирог с овощами и сыром

Очень интересный рецепт финского рыбного пирога.

Получилось невероятно вкусно – пирог очень ароматный, с корочкой, много рыбы и сыра, который расплавился.

Ингредиенты

Корюшка (или любая мелкая рыба) – 300 г

Лук репчатый – 2-3 шт.

Сыр твёрдый – 200 г

Морковь – 1 шт.

Молоко – 250 мл (1 стакан)

Масло растительное (для жарки) – 150 мл

Яйца – 6 шт.

Мука – 350-400 г (2 стакана по 250 мл + 1-3 ст. ложки с горкой)

Разрыхлитель – 1,5 ч. ложки

Сахар – 1 ч. ложка

Соль – по вкусу

Перец чёрный молотый – по вкусу

Зелень петрушки – по вкусу

Масло сливочное (для подготовки формы) – 20-30 г

Приготовление

1 Для начала лук нарезаем кубиками и обжариваем до золотистости. Растительное масло для жарки берём из общего количества, приготовленного для рецепта.

2 Подготавливаем заранее мелкую рыбку. У меня – корюшка: почистил, вымыл и перед жаркой обсушил. Рядом на второй сковороде обжариваем рыбу (используем ещё часть масла из общего количества). Рыбку лучше выкладывать в один слой, тогда она очень быстро приготовится. Несколько корюшек поджарю с головой – буду использовать для украшения пирога.

3 Добавляем морковь к луку. Обжариваем несколько минут.

4 Рыба и овощи готовы и немного остыли. Теперь готовим тесто для заливного пирога. Яйца взбиваем венчиком, добавляем соль, сахар, молоко и остатки растительного масла (30-40 мл).

5 Вводим в яично-молочную смесь обжаренный лук с морковкой.

6 Добавляем перец и измельчённую зелень петрушки.

7 Вводим натёртый на крупной тёрке сыр. Остаётся только добавить муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем — и тесто готово.

8 Разогреваем духовку до 180 градусов. Я подготовил овальную форму 33*23 см, застелил пергаментом, края смазал сливочным маслом.

9 В подготовленной форме, чередуя слои, распределяем тесто и жареную корюшку.

10 Сверху по кругу расставляем рыбку с головой, слегка её притопив в тесте.

11 Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов минут 40-50.

Разрезаем заливной рыбный пирог с овощами, сыром и зеленью на кусочки и подаём.

Готовьте на здоровье!