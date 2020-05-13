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Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом

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Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом
03:54 Сегодня Телеграф

Закуска не калорийная, поэтому можно смело есть её не только на завтрак или обед, но и на ужин.

Несложная и очень вкусная закуска из минимума продуктов - хрустящие рулетики из пекинской капусты, с начинкой из творога, огурцов и зелени. Свежие хрустящие листья капусты, творог, зелень и мелко нарезанный свежий огурчик - сочетание простое и гармоничное.

Ингредиенты

  • Капуста пекинская - 250 г (5 листов)

  • Творог - 200 г

  • Огурец - 1 шт. (150 г)

  • Укроп свежий - 15 г

  • Соль - щепотка

  • Перец чёрный молотый - щепотка

Приготовление

1 Пекинскую капусту разобрать на листья, промыть и обсушить. Нижнюю белую часть листьев срезать - она довольно жёсткая.

2 Огурец вымыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.

3 Укроп промыть, обсушить и мелко порубить ножом.

4 Творог переложить в глубокую миску.

5 Добавить измельчённые зелень и огурец, также всыпать соль и молотый чёрный перец.

6 Тщательно перемешать.

7 В центр каждого листа капусты выложить примерно по 2 ст. ложки творожной начинки.

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8 Аккуратно подгибая края, свернуть листики с начинкой в рулетики (по принципу формирования голубцов).

9 Затем выложить капустные рулетики с творогом и огурцом на тарелку и подавать к столу.

По желанию рулетики можно дополнить сметаной, несладким йогуртом или любым другим соусом на свой вкус.

Такой вариант несложной закуски вполне способен украсить даже праздничный стол!

Приятного аппетита!

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