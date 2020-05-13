Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом

Несложная и очень вкусная закуска из минимума продуктов - хрустящие рулетики из пекинской капусты, с начинкой из творога, огурцов и зелени. Свежие хрустящие листья капусты, творог, зелень и мелко нарезанный свежий огурчик - сочетание простое и гармоничное.
Ингредиенты
Капуста пекинская - 250 г (5 листов)
Творог - 200 г
Огурец - 1 шт. (150 г)
Укроп свежий - 15 г
Соль - щепотка
Перец чёрный молотый - щепотка
Приготовление
1 Пекинскую капусту разобрать на листья, промыть и обсушить. Нижнюю белую часть листьев срезать - она довольно жёсткая.
2 Огурец вымыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
3 Укроп промыть, обсушить и мелко порубить ножом.
4 Творог переложить в глубокую миску.
5 Добавить измельчённые зелень и огурец, также всыпать соль и молотый чёрный перец.
6 Тщательно перемешать.
7 В центр каждого листа капусты выложить примерно по 2 ст. ложки творожной начинки.
8 Аккуратно подгибая края, свернуть листики с начинкой в рулетики (по принципу формирования голубцов).
9 Затем выложить капустные рулетики с творогом и огурцом на тарелку и подавать к столу.
По желанию рулетики можно дополнить сметаной, несладким йогуртом или любым другим соусом на свой вкус.
Такой вариант несложной закуски вполне способен украсить даже праздничный стол!
Приятного аппетита!