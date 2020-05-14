Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро
Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро
Кириленко: На оккупированной территории имеются далеко не единичные случаи заболеваний COVID-19
Кириленко: В случае открытия КПВВ ситуация с COVID-19 будет непредсказуемой
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея

Смотрите фото (5)
Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея
04:01 Сегодня Телеграф

Это изысканное сочетание не может не понравится!

Отменный крем-суп из картофеля, моркови, лука и корневого сельдерея замечательным образом дополнен раскрошенным сыром фета!

Ингредиенты

  • Картофель - 430 г

  • Сливки 10% - 200 мл

  • Морковь - 80 г

  • Сельдерей корневой - 100 г

  • Лук репчатый - 120 г

  • Чеснок - 1-2 зубчика

  • Соль - 1/2 ч. ложки

  • Перец чёрный молотый - на кончике ножа

  • Масло растительное - 2 ст. ложки

  • Вода - 1 л

Для подачи:

  • Сыр фета - 100 г

  • Петрушка свежая - 5 г (2-3 веточки)

  • Сухарики (по желанию) - по вкусу

Приготовление

1 Репчатый лук, чеснок и морковь очистите. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко нарежьте. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и выложите нарезанные лук и чеснок. Обжаривайте, помешивая, 3-4 минуты на среднем огне до легкой золотистости.

2 Очищенные морковь и сельдерей нарежьте средними кубиками и добавьте в кастрюлю.

3 Картофель очистите, нарежьте средними кубиками и также добавьте в кастрюлю.

4 Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения.

Рецепт дня: Рулетики из пекинской капусты, с творогом и огурцом

5 После закипания варите на маленьком огне 20-25 минут до готовности картофеля. Добавьте соль и черный молотый перец.

6 Влейте сливки, прогрейте суп еще 1-2 минуту и при помощи погружного блендера взбейте до получения однородной массы. Картофельный крем-суп готов.

Зелень петрушки мелко нарежьте.

Разлейте суп в порционные тарелки. Раскрошите сыр фета в каждую порцию и дополните измельченной петрушкой. По желанию можно добавить немного сухариков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Рецепты, Супы, Кулинария, Крем-суп, Вкусные рецепты, Вкусные супы, Картофельный крем-суп с корнем сельдерея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
02 Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
03 Пища для ума: как сохранить молодость мозга
04 Неспокойное веко: как бороться с регулярным глазным тиком
05 "Неистовый": вышел жуткий трейлер нового фильма с Расселом Кроу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
В Раде поддержали &quot;законопроект о банкротстве&quot;
В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"
Приостановка безвиза с Беларусью: в МИД рассказали, что позволит новый порядок выезда
Остановка безвиза с Беларусью: в МИД назвали причины
Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея
Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь