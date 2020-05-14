Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея

Это изысканное сочетание не может не понравится!

Отменный крем-суп из картофеля, моркови, лука и корневого сельдерея замечательным образом дополнен раскрошенным сыром фета!

Ингредиенты

Картофель - 430 г

Сливки 10% - 200 мл

Морковь - 80 г

Сельдерей корневой - 100 г

Лук репчатый - 120 г

Чеснок - 1-2 зубчика

Соль - 1/2 ч. ложки

Перец чёрный молотый - на кончике ножа

Масло растительное - 2 ст. ложки

Вода - 1 л

Для подачи:

Сыр фета - 100 г

Петрушка свежая - 5 г (2-3 веточки)

Сухарики (по желанию) - по вкусу

Приготовление

1 Репчатый лук, чеснок и морковь очистите. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко нарежьте. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и выложите нарезанные лук и чеснок. Обжаривайте, помешивая, 3-4 минуты на среднем огне до легкой золотистости.

2 Очищенные морковь и сельдерей нарежьте средними кубиками и добавьте в кастрюлю.

3 Картофель очистите, нарежьте средними кубиками и также добавьте в кастрюлю.

4 Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения.

5 После закипания варите на маленьком огне 20-25 минут до готовности картофеля. Добавьте соль и черный молотый перец.

6 Влейте сливки, прогрейте суп еще 1-2 минуту и при помощи погружного блендера взбейте до получения однородной массы. Картофельный крем-суп готов.

Зелень петрушки мелко нарежьте.

Разлейте суп в порционные тарелки. Раскрошите сыр фета в каждую порцию и дополните измельченной петрушкой. По желанию можно добавить немного сухариков.