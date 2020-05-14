Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея

Отменный крем-суп из картофеля, моркови, лука и корневого сельдерея замечательным образом дополнен раскрошенным сыром фета!
Ингредиенты
Картофель - 430 г
Сливки 10% - 200 мл
Морковь - 80 г
Сельдерей корневой - 100 г
Лук репчатый - 120 г
Чеснок - 1-2 зубчика
Соль - 1/2 ч. ложки
Перец чёрный молотый - на кончике ножа
Масло растительное - 2 ст. ложки
Вода - 1 л
Для подачи:
Сыр фета - 100 г
Петрушка свежая - 5 г (2-3 веточки)
Сухарики (по желанию) - по вкусу
Приготовление
1 Репчатый лук, чеснок и морковь очистите. Лук нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко нарежьте. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и выложите нарезанные лук и чеснок. Обжаривайте, помешивая, 3-4 минуты на среднем огне до легкой золотистости.
2 Очищенные морковь и сельдерей нарежьте средними кубиками и добавьте в кастрюлю.
3 Картофель очистите, нарежьте средними кубиками и также добавьте в кастрюлю.
4 Влейте в кастрюлю воду и доведите до кипения.
5 После закипания варите на маленьком огне 20-25 минут до готовности картофеля. Добавьте соль и черный молотый перец.
6 Влейте сливки, прогрейте суп еще 1-2 минуту и при помощи погружного блендера взбейте до получения однородной массы. Картофельный крем-суп готов.
Зелень петрушки мелко нарежьте.
Разлейте суп в порционные тарелки. Раскрошите сыр фета в каждую порцию и дополните измельченной петрушкой. По желанию можно добавить немного сухариков.