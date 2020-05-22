Рецепт дня: Чесночный крем-суп с гренками

Безумно вкусный суп с легким ароматом чеснока и лука, кремовой консистенцией и хрустящими сухариками.

Аппетитный, густой чесночный крем-суп с картофелем и сливками, дополненный хрустящими домашними гренками, – прекрасный вариант легкого и сытного первого блюда, который придется по вкусу всей семье и не доставит хлопот на кухне.

Ингредиенты

Картофель - 350 г

Чеснок - 1 головка (6-7 крупных зубчиков)

Лук репчатый - 1 шт. (200 г)

Масло растительное - 2 ст. л.

Масло сливочное - 1,5 ст. л.

Вода (или бульон) - 600-700 мл

Сливки 10-20% - 150-200 мл (по вкусу)

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Для гренок:

Хлеб белый (батон) - 200 г

Масло растительное - 3-4 ст. л.

Чеснок - 1-2 зубчика

Для подачи (по желанию):

Зелень петрушки - 1 веточка

Приготовление

1 Нарежьте очищенный картофель кубиками среднего размера, зубчики чеснока – пополам или крупными ломтиками. Мелко нарежьте репчатый лук.

2 Разогрейте 1 ст. л. растительного масла и половину сливочного масла на среднем огне. Добавьте репчатый лук.

3 Помешивая, обжарьте лук 8-9 минут, до мягкости и золотистого цвета.

4 Добавьте картофель, влейте воду или бульон. Доведите смесь до кипения и варите 20 минут, до готовности картофеля.

5 В сковороде на среднем огне разогрейте еще 1 ст. л. растительного масла и оставшееся сливочное масло. Добавьте 6-7 нарезанных зубчиков чеснока и, помешивая, обжарьте до золотистого цвета.

6 Когда картофель будет готов, добавьте в кастрюлю жареный чеснок вместе с маслом, в котором он обжаривался. Влейте сливки, доведите смесь до кипения и варите все еще 1-2 минуты.

7 Сняв кастрюлю с огня, измельчите компоненты погружным блендером. Добавьте соль и молотый черный перец по вкусу. Помешивая, проварите суп еще 2-3 минуты на минимальном огне.

8 Приготовьте гренки. Нарежьте хлеб кубиками или брусочками желаемого размера. Хлеб лучше всего подойдет черствый, например вчерашний, – кусочки будут уверенней держать форму и меньше крошиться.

9 Разогрейте в сковороде растительное масло, добавьте 1-2 разрезанных пополам зубчика чеснока и обжарьте до золотистого цвета.

10 Извлеките чеснок, добавьте в сковороду кусочки хлеба и, помешивая, обжарьте их со всех сторон до золотистого Подавайте суп, дополнив хрустящими гренками и, по желанию, украсив рубленой петрушкой.

Чесночный крем-суп с гренками готов.

Приятного аппетита!