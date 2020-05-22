Рецепт дня: Чесночный крем-суп с гренками

Аппетитный, густой чесночный крем-суп с картофелем и сливками, дополненный хрустящими домашними гренками, – прекрасный вариант легкого и сытного первого блюда, который придется по вкусу всей семье и не доставит хлопот на кухне.
Ингредиенты
Картофель - 350 г
Чеснок - 1 головка (6-7 крупных зубчиков)
Лук репчатый - 1 шт. (200 г)
Масло растительное - 2 ст. л.
Масло сливочное - 1,5 ст. л.
Вода (или бульон) - 600-700 мл
Сливки 10-20% - 150-200 мл (по вкусу)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Для гренок:
Хлеб белый (батон) - 200 г
Масло растительное - 3-4 ст. л.
Чеснок - 1-2 зубчика
Для подачи (по желанию):
Приготовление
1 Нарежьте очищенный картофель кубиками среднего размера, зубчики чеснока – пополам или крупными ломтиками. Мелко нарежьте репчатый лук.
2 Разогрейте 1 ст. л. растительного масла и половину сливочного масла на среднем огне. Добавьте репчатый лук.
3 Помешивая, обжарьте лук 8-9 минут, до мягкости и золотистого цвета.
4 Добавьте картофель, влейте воду или бульон. Доведите смесь до кипения и варите 20 минут, до готовности картофеля.
5 В сковороде на среднем огне разогрейте еще 1 ст. л. растительного масла и оставшееся сливочное масло. Добавьте 6-7 нарезанных зубчиков чеснока и, помешивая, обжарьте до золотистого цвета.
6 Когда картофель будет готов, добавьте в кастрюлю жареный чеснок вместе с маслом, в котором он обжаривался. Влейте сливки, доведите смесь до кипения и варите все еще 1-2 минуты.
7 Сняв кастрюлю с огня, измельчите компоненты погружным блендером. Добавьте соль и молотый черный перец по вкусу. Помешивая, проварите суп еще 2-3 минуты на минимальном огне.
8 Приготовьте гренки. Нарежьте хлеб кубиками или брусочками желаемого размера. Хлеб лучше всего подойдет черствый, например вчерашний, – кусочки будут уверенней держать форму и меньше крошиться.
9 Разогрейте в сковороде растительное масло, добавьте 1-2 разрезанных пополам зубчика чеснока и обжарьте до золотистого цвета.
10 Извлеките чеснок, добавьте в сковороду кусочки хлеба и, помешивая, обжарьте их со всех сторон до золотистого Подавайте суп, дополнив хрустящими гренками и, по желанию, украсив рубленой петрушкой.
Чесночный крем-суп с гренками готов.
Приятного аппетита!