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Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста

Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста

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Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
05:09 Сегодня Телеграф

Самая быстрая пицца, какую можно приготовить дома. Слоёное готовое тесто всегда можно купить заранее.

Мини-пиццы из хрустящего слоеного теста с начинкой из сочных помидоров и двух видов сыра. Слоеные мини-пиццы получаются очень ароматными благодаря добавлению базилика в оливковое масло, которым смазывают основу пиццы.

Ингредиенты

  • Тесто слоеное - 500 г

  • Помидоры - 2 шт.

  • Сыр моцарелла - 40 г

  • Сыр пармезан - 40 г

  • Масло оливковое - 2 ст. ложки

  • Базилик свежий - 10 листьев

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Яйцо (по желанию) - 1 шт.

Приготовление

1 Листья базилика вымыть, обсушить, нарезать мелко. В оливковое масло выложить нарезанный базилик, посолить и поперчить по вкусу.

2 Оба вида сыра натереть на терке.

3 Помидоры вымыть, нарезать кружочками толщиной около 4-5 мм.

4 Слоеное тесто разморозить. Затем нарезать на квадраты и выложить на застеленный пергаментом противень.

5 Смазать квадраты теста (в центре) оливковым маслом с базиликом.

6 На масло выложить натертый сыр моцарелла.

7 На моцареллу положить по кружку помидора.

8 Помидоры посыпать пармезаном.

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9 Противоположные углы квадрата поднять и скрепить между собой.

10 По желанию смазать тесто взбитым яйцом.

11 Выпекать слоеные мини-пиццы с помидорами в нагретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Вкусные, хрустящие и сочные мини-пиццы с помидорами готовы.

Приятного апептита!

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Рецепты, Кулинария, Выпечка, Вкусные рецепты, Приготовление пиццы, Вкусная выпечка, Мини-пиццы из слоеного теста.
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