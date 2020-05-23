Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста

Мини-пиццы из хрустящего слоеного теста с начинкой из сочных помидоров и двух видов сыра. Слоеные мини-пиццы получаются очень ароматными благодаря добавлению базилика в оливковое масло, которым смазывают основу пиццы.
Ингредиенты
Тесто слоеное - 500 г
Помидоры - 2 шт.
Сыр моцарелла - 40 г
Сыр пармезан - 40 г
Масло оливковое - 2 ст. ложки
Базилик свежий - 10 листьев
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Яйцо (по желанию) - 1 шт.
Приготовление
1 Листья базилика вымыть, обсушить, нарезать мелко. В оливковое масло выложить нарезанный базилик, посолить и поперчить по вкусу.
2 Оба вида сыра натереть на терке.
3 Помидоры вымыть, нарезать кружочками толщиной около 4-5 мм.
4 Слоеное тесто разморозить. Затем нарезать на квадраты и выложить на застеленный пергаментом противень.
5 Смазать квадраты теста (в центре) оливковым маслом с базиликом.
6 На масло выложить натертый сыр моцарелла.
7 На моцареллу положить по кружку помидора.
8 Помидоры посыпать пармезаном.
9 Противоположные углы квадрата поднять и скрепить между собой.
10 По желанию смазать тесто взбитым яйцом.
11 Выпекать слоеные мини-пиццы с помидорами в нагретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут.
Вкусные, хрустящие и сочные мини-пиццы с помидорами готовы.
Приятного апептита!