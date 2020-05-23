Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста

Самая быстрая пицца, какую можно приготовить дома. Слоёное готовое тесто всегда можно купить заранее.

Мини-пиццы из хрустящего слоеного теста с начинкой из сочных помидоров и двух видов сыра. Слоеные мини-пиццы получаются очень ароматными благодаря добавлению базилика в оливковое масло, которым смазывают основу пиццы.

Ингредиенты

Тесто слоеное - 500 г

Помидоры - 2 шт.

Сыр моцарелла - 40 г

Сыр пармезан - 40 г

Масло оливковое - 2 ст. ложки

Базилик свежий - 10 листьев

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Яйцо (по желанию) - 1 шт.

Приготовление

1 Листья базилика вымыть, обсушить, нарезать мелко. В оливковое масло выложить нарезанный базилик, посолить и поперчить по вкусу.

2 Оба вида сыра натереть на терке.

3 Помидоры вымыть, нарезать кружочками толщиной около 4-5 мм.

4 Слоеное тесто разморозить. Затем нарезать на квадраты и выложить на застеленный пергаментом противень.

5 Смазать квадраты теста (в центре) оливковым маслом с базиликом.

6 На масло выложить натертый сыр моцарелла.

7 На моцареллу положить по кружку помидора.

8 Помидоры посыпать пармезаном.

9 Противоположные углы квадрата поднять и скрепить между собой.

10 По желанию смазать тесто взбитым яйцом.

11 Выпекать слоеные мини-пиццы с помидорами в нагретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Вкусные, хрустящие и сочные мини-пиццы с помидорами готовы.

Приятного апептита!